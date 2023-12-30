أميركا تعلن عن صفقة جديدة في قذائف مدفعية لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس الكشف عن أسباب تأجيل لقاء البرهان وحميدتي مفاجأتان في قائمة الجزائر لكأس أمم إفريقيا 8 قمم إقليمية ودولية احتضنتها السعودية في 2023 بعد أكبر هجوم روسي منذ اندلاع الحرب.. أوكرانيا تفاجئ موسكو في أقوى هجوم بمسيرات تعيين وزير دفاع جديد في الصين.. وإقصاء تسعة مسؤولين عسكريين من البرلمان قد ينفجر الوضع في مواجهات عسكرية… وتحذيرات أممية من انجرار لبنان واليمن تفاصيل مثيرة حول مصير مجهول لبحارين من اليمن يحتجزهم الحرس الثوري منذ عام اشتعال معارك ضارية حول مقرات وقواعد عسكرية هامة في بالخرطوم توجيهات عاجلة من اللواء العرادة بشأن المعترضين على قرار الزيادة السعرية في أسعار المشتقات النفطية
أعلنت الحكومة الأميركية أمس (الجمعة) أنها وافقت «بشكل طارئ»، من دون المرور بالكونغرس، على بيع ذخائر مدفعية لإسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
كانت واشنطن قد وافقت بشكل طارئ أيضا في 9 ديسمبر (كانون الأول) على بيع إسرائيل ما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 ملم لاستخدامها في حربها ضد «حماس» في قطاع غزة.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان إن إسرائيل طلبت إضافة صمامات ومفجرات وقذائف عيار 155 ملم إلى طلب البيع السابق، ما يزيد كلفته الإجمالية المقدرة من 96.51 مليون دولار إلى 147.5 مليون دولار ويتطلب إخطارا جديدا.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن «هناك حالة طوارئ تتطلب هذا البيع الفوري للحكومة الإسرائيلية»، ما يتيح عدم عرض الطلب على الكونغرس ليراجعه، بحسب البيان الذي قال إن الذخائر ستأتي من مخزونات الجيش الأميركي.
وجاء في البيان أن «إسرائيل ستستخدم القدرة المعززة لردع التهديدات الإقليمية وتعزيز دفاعاتها»، مضيفا أنه «يتعين على كل الدول استخدام ذخائر تتوافق مع القانون الإنساني الدولي