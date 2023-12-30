مفاجأتان في قائمة الجزائر لكأس أمم إفريقيا

السبت 30 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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استبعد المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي لاعب الوسط سعيد بن رحمة، لكنه أبقى على يوسف عطال، في التشكيلة الرسمية لـ"محاربي الصحراء" لخوض كأس الأمم الإفريقية المقررة في كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين.

وفضل بلماضي استبعاد بن رحمة لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي، بعد إشكال وقع بينهما خلال مباراة مصر والجزائر الودية في 16 أكتوبر الماضي، حين رفض الأخير مصافحة مدربه بعد استبداله، في لقطة أثارت تعليقات على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

في المقابل استدعي عطال الذي لم يلعب مع نيس الفرنسي منذ منتصف أكتوبر، بعدما كانت أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطيا الشهر الماضي وطالبت النيابة بسجنه في 18 ديسمبر لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه 45 ألف يورو، بسبب موقفه من حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأوقف عطال 7 مباريات من قبل اللجنة التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، لكنه بقي لاعبا أساسيا مع المنتخب الجزائري حيث لعب 3 مباريات.

وضمت التشكيلة أيضا العديد من النجوم الذين فازوا بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2019، مثل رياض محرز (الأهلي السعودي)، وإسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي) وإسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) وغيرهم. وفاز المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين (1990 على أرضه و2019 في مصر)، كما حل وصيفا مرة واحدة (1980)، وثالثا مرتين (1984 و1988). وتأهل "الخضر" إلى كأس العالم 4 مرات، لكنه أخفق في التأهل إلى آخر نسختين في روسيا 2018 وقطر 2022. وجاءت القائمة التي اختارها بلماضي كالتالي: حراسة المرمى: أنتوني ماندريا (كان الفرنسي)، رايس مبولحي (شباب بلوزداد)، أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة).

الدفاع: عطال، كيفن غيتون (ميتز الفرنسي)،

عيسى ماندي (فياريال الاسباني)،

رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني)،

أمين توغاي (الترجي التونسي)،

أحمد توبة (ليتشي الإيطالي)،

زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة)،

ريان آيت نوري (وولفرهامبتون الإنجليزي)،

ياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي).

الوسط: رامز زروقي (فاينورد الهولندي)،

نبيل بن طالب (ليل الفرنسي)،

بن ناصر، حسام عوار (روما الإيطالي)،

فارس شعيبي (آنتراخيت فرانكفورت الألماني)،

سفيان فيغولي (قارة جمرك التركي)،

هشام بوداوي (نيس الفرنسي).

الهجوم: محرز، آدم وناس (ليل الفرنسي)،

يوسف بلايلي (مولودية الجزائر)

، أمين عمورة (سانت غيلواز البلجيكي)،

أمين غويري (رين الفرنسي)،

سليماني، بغداد بونجاح (السد القطري)