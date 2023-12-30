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8 قمم إقليمية ودولية احتضنتها السعودية في 2023

السبت 30 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_عكاظ
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احتضنت المملكة العربية السعودية خلال عام 2023، العديد من القمم الدولية والإقليمية التي استهدفت التصدي للأزمات والسعي إلى تحقيق السلام ودعم الاستقرار وتعزيز الشراكات.

ونجحت تلك القمم في رسم (خارطة طريق) لمستقبل العلاقات ومجالات التعاون بين دول المنطقة والدول الكبرى والتكتلات الإقليمية الفاعلة على الصعيد العالمي، مستهدفة السعي إلى بناء الشراكات الإستراتيجية التي من شأنها الإسهام الإيجابي في تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار؛ سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في مختلف مناطق العالم.

فيما سعت قمم أخرى إلى تفعيل العلاقات البينية وتعزيز العلاقات الإقليمية وتطويرها نحو مزيد من التعاون الفعال والمثمر.

وتصدت قمم أخرى لمواجهة الأزمات المستحكمة في المنطقة، بل وصدرت عنها قرارات وصفت بأنها «تاريخية»، إذ جاءت في لحظات فارقة. وعكست كل القمم التي استضافتها المملكة مكانتها الإقليمية والدولية، بعد أن باتت محل أنظار العالم، انتظاراً لما سوف تسفر عنه اجتماعاتها. وفي الوقت ذاته أبرزت، أن تلك القمم وما نتج عنها من قرارات، المكانة الكبيرة للمملكة، وثقة المجتمع الدولي في جهودها المخلصة لتحقيق الاستقرار ودعم الأمن الإقليمي والدولي..

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