بعد أكبر هجوم روسي منذ اندلاع الحرب.. أوكرانيا تفاجئ موسكو في أقوى هجوم بمسيرات

السبت 30 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يوم جديد من العمليات القتالية تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، السبت، فيما يحاول الجيش الروسي تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض، وسط مقاومة من قوات كييف مدعومة من الغرب.

وفي آخر التطورات، وغداة هجومها الضخم على الأراضي الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 32 طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعات موسكو وبريانسك وكورسك وأوريول خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليل تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة واعترضت 32 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وأوريل وكورسك وموسكو".

وقتل 30 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 160 آخرين جراء ضربات شنتها روسيا صباح أمس الجمعة على عدد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف مستخدمة "عددا غير مسبوق من الصواريخ"، حسب السلطات الأوكرانية.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة "بشكل لا لبس فيه وبأشد العبارات الممكنة الهجمات المروعة التي وقعت الجمعة على مدن وبلدات في كل أنحاء أوكرانيا".

وأكدت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن صاروخا روسيا خرق مجالها الجوي صباح الجمعة متجها نحو أوكرانيا. ونددت بـ"انتهاك" مجالها الجوي بـ"صاروخ كروز"، داعية روسيا إلى "الوقف الفوري لهذا النوع من العمليات".

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولويمير زيلينسكي، عبر منصة "إكس": "استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبا في ترسانتها".

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأنه تم إطلاق 158 صاروخا ومسيرة على أوكرانيا دُمر منها 115.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو يوري إيغنات لوكالة فرانس برس "هذا أكبر هجوم صاروخي بصورة عامة" باستثناء الأيام الأولى من الحرب التي اندلعت في فبراير العام الماضي وشهدت ضربات "مستمرة وبلا انقطاع".

وأعلن مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عبر تليغرام أن الضربات استهدفت "منشآت ومبانيَ مدنية"، مضيفا "نبذل ما في وسعنا لتعزيز درعنا الجوي. لكن على العالم أن يرى أننا بحاجة إلى مزيد من الدعم".

وحضّ الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس، الجمعة، على اتخاذ خطوات "طارئة" لتجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية لكييف، معتبرا أن الهجوم الصاروخي الذي شنّته روسيا صباح الجمعة يؤشر إلى رغبتها في "محو" أوكرانيا.

من جهته، أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الجمعة، أن بلاده سترسل نحو مئتي صاروخ لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.

من جهته، أعلن الجيش الروسي الجمعة أنه أصاب كل أهدافه في عشرات من الهجمات التي شنها على أوكرانيا في الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر.

وجاءت الضربات بعد أيام على استهداف أوكرانيا سفينة حربية روسية في مرفأ فيودوسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

في الغضون قُتل شخص في بيلغورود جراء غارة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا، حسبما أعلن حاكم هذه المقاطعة الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية ليل الجمعة.

وقال المسؤول إن الغارة أدت إلى مقتل رجل وإصابة أربعة آخرين، مضيفا أن نظام إمدادات المياه في المنطقة تضرر.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخا فوق مقاطعة بيلغورود