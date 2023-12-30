تعيين وزير دفاع جديد في الصين.. وإقصاء تسعة مسؤولين عسكريين من البرلمان

السبت 30 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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عينت بكين، الجمعة، قائد البحرية السابق، دونغ جون وزير للدفاع، خلفا لسلفه المقال لي شانغ فو، حسب ما نشرت وسائل إعلام صينية.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أنه "تم تعيين دونغ جون وزيرا جديدا للدفاع من قبل اللجنة المركزية لمجلس الشعب الصيني".

وحتى وقت قريب، كان دونغ يشغل منصب قائد القوات البحرية بجيش التحرير الشعبي الصيني.

ويأتي تعيين وزير الدفاع بعد أن أقالت الصين لي شانغ فو من منصبه في 24 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وجاء قرار الإقالة في جلسة للجنة المركزية لمجلس الشعب الصيني، بعد غياب "لي" عن الظهور أمام الإعلام منذ نحو شهرين، حسب التلفزيون الرسمي الصين.

وأقصت الصين تسعة مسؤولين عسكريين من برلمانها، بينهم أربعة جنرالات من الوحدة المسؤولة عن الصواريخ الاستراتيجية، في تعديل واسع يأتي في أعقاب تعيين وزير دفاع جديد الجمعة.

ولم يتم في هذه المرحلة شرح أسباب هذا القرار الذي أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" مساء الجمعة بعد جلسة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم. ويبدو أن المناصب العليا في الجيش الصيني تشهد عملية إعادة هيكلة منذ الظهور العلني الأخير لوزير الدفاع السابق لي شانغفو في نهاية آب/ أغسطس.

وكان لي عُيّن وزيرا للدفاع في آذار/ مارس ثم أقيل رسميا في تشرين الأول/ أكتوبر.

والمسؤولون التسعة الذين استُبعدوا الجمعة من مجلس الشعب الصيني، كانوا في هذه الوحدة بصفتهم ممثلين غير منتخبين.

وقال مركز "سينو إنسايدر" المتخصص في السياسة الصينية والذي يتخذ الولايات المتحدة مقرا إن استبعادهم "يوحي بأنهم موضع تحقيق ويؤكد بعض الشائعات المتداولة حول هذا الموضوع".

وقال المحلل لايل موريس من مركز "آسيا سوسايتي" الأمريكي إنه كان هناك "رابط بين هؤلاء ولي شانغفو