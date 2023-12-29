توجيهات عاجلة من اللواء العرادة بشأن المعترضين على قرار الزيادة السعرية في أسعار المشتقات النفطية

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وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب سلطان بن علي العرادة بتموين محطات مديرية مأرب الوادي بمخصصاتها من المحروقات ، ويتحمل عضو مجلس القيادة محافظ المحافظة الفوارق المالية بين السعر القديم والجديد لمدة عشر أيام ، لسد الذرائع وحفاظاً على المصلحة العامة .
جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم مع عدد من أهالي مديرية مأرب الوادي من المعترضين على قرار الزيادة السعرية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز .
وفي مستهل اللقاء استعرض العرادة التحديات التي تواجه المحافظة في مختلف المجالات ، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية ، وتجنيب المحافظة كافة الأعمال التي تخدم ميليشيات الحوثي الارهابية .
وخلال اللقاء تم التأكيد على إنفاذ القرار الخاص بالزيادة السعرية بدون تأجيل ، والاتفاق على رفع التجمع تحت هذه الذريعة.