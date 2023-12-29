دولة أوربية تعلن إرسال سفينة حربية الى البحر الأحمر لمواجهة تصعيد الحوثيين

الجمعة 29 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الدانمارك انها بصدد ارسال سفينة حربية الى البحر الأحمر بداية الشهر القادم للمشاركة في العملية العسكرية المتعددة الجنسيات الهادفة الى حماية خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكدت وزارة الخارجية الدانماركية أنها الدانمارك قررت ارسال سفينة حربية مجهزة بكافة المعدات والتجهيزات اللوجستية للمشاركة في العملية العسكرية المتعددة الجنسيات الهادفة الى حماية خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ويمثل ارسال الدانمارك سفينة حربية الى البحر الأحمر تراجعا عن موقف سابق ومتسق مع مواقف الدول الأوربية الأخرى التي رهنت مشاركتها في التحالف البحري الدولي في البحر الأحمر أن يكون تحت قيادة "حلف الناتو ".