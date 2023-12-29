وزارة الأوقاف تعلن نتائج تقييم المنشآت المشاركة في تفويج حجاج بلادنا للموسم الماضي 1444هجرية الجزر تقلل خطر الإصابة بمرض قاتل بنسبة 20 بالمئة مارب برس يكشف مطابخ التسريبات الحوثية لاستثمار حرب غزة وعدد ومصير الهجمات الجوية التي ادعت الميلشيا شنها ضد إسرائيل ريال مدريد ينهي الجدل بشأن مستقبل مدربه في بيان رسمي رسميا بعثة الأمم المتحدة تسلّم أكبر المعسكرات وتنسحب بشكل مفاجئ قبل الأوان قائمة سوداء بالمتسببين بالاختلالات والاعتداءات على المنشآت النفطية والطرقات الرئيسية وقتل الأبرياء في مأرب صحيفة امريكية تحدد سببين يهددان فرص السلام في اليمن الهجوم رقم 22 للحوثيين.. أمريكا تقول انها اسقطت طائرة وصاروخ مضاد وتكشف مصير 18 سفينة كانت في المنطقة المستهدفة إسرائيل تعترف: هاجمنا الأراضي الإيرانية مرتين رسميا.. الرياض تستضيف كأس السوبر الإيطالي في هذا الموعد
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد_ قطاع الحج والعمرة _ بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عن نتائج تقييم المنشآت المعتمدة لتفويج حجاج بلادنا للموسم الماضي 1444هجرية والذي تنافست فيه 247 منشأة على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن عملية التقييم الشاملة التي خضعت لها المنشآت المشاركة في تفويج الحجاج للموسم الماضي، تمت وفق المعايير المحددة للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المرحلة الأولى لتسجيل الحاج الكريم مرورًا بوسائل تنقله، ثم محل سكنه في الأراضي المقدسة حتى عودته إلى محافظته وقريته.
وجاءت نتائج التقييم في خمسة مستويات بدء بالمستوى الأعلى تقييمًا وعددها [10]منشآت، ثم المستوى المرتفع وعددها [11]منشأة ، ثم المستوى المتوسط وعددها [107] منشأة ، ثم المنخفض وعددها [84] منشأة، وأخيرًا المستوى الضعيف وعددها [32] منشأة.
وأشارت الوزارة أنها بصدد تكريم المنشآت المعتمدة التي حصلت على التقييم الأعلى في الأداء، كما أنها ستفتح باب التظلم للمنشآت التي حصلت على أقل من 70 درجة لمدة أسبوع من تاريخ هذا الإعلان وعلى الراغبين في التظلم تسليم ملفاتهم إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية في مقر ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن.