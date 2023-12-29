وزارة الأوقاف تعلن نتائج تقييم المنشآت المشاركة في تفويج حجاج بلادنا للموسم الماضي 1444هجرية

الجمعة 29 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 314

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد_ قطاع الحج والعمرة _ بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عن نتائج تقييم المنشآت المعتمدة لتفويج حجاج بلادنا للموسم الماضي 1444هجرية والذي تنافست فيه 247 منشأة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن عملية التقييم الشاملة التي خضعت لها المنشآت المشاركة في تفويج الحجاج للموسم الماضي، تمت وفق المعايير المحددة للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المرحلة الأولى لتسجيل الحاج الكريم مرورًا بوسائل تنقله، ثم محل سكنه في الأراضي المقدسة حتى عودته إلى محافظته وقريته.

وجاءت نتائج التقييم في خمسة مستويات بدء بالمستوى الأعلى تقييمًا وعددها [10]منشآت، ثم المستوى المرتفع وعددها [11]منشأة ، ثم المستوى المتوسط وعددها [107] منشأة ، ثم المنخفض وعددها [84] منشأة، وأخيرًا المستوى الضعيف وعددها [32] منشأة.

وأشارت الوزارة أنها بصدد تكريم المنشآت المعتمدة التي حصلت على التقييم الأعلى في الأداء، كما أنها ستفتح باب التظلم للمنشآت التي حصلت على أقل من 70 درجة لمدة أسبوع من تاريخ هذا الإعلان وعلى الراغبين في التظلم تسليم ملفاتهم إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية في مقر ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن.