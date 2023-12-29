وزارة الأوقاف تعلن نتائج تقييم المنشآت المشاركة في تفويج حجاج بلادنا للموسم الماضي 1444هجرية الجزر تقلل خطر الإصابة بمرض قاتل بنسبة 20 بالمئة مارب برس يكشف مطابخ التسريبات الحوثية لاستثمار حرب غزة وعدد ومصير الهجمات الجوية التي ادعت الميلشيا شنها ضد إسرائيل ريال مدريد ينهي الجدل بشأن مستقبل مدربه في بيان رسمي رسميا بعثة الأمم المتحدة تسلّم أكبر المعسكرات وتنسحب بشكل مفاجئ قبل الأوان قائمة سوداء بالمتسببين بالاختلالات والاعتداءات على المنشآت النفطية والطرقات الرئيسية وقتل الأبرياء في مأرب صحيفة امريكية تحدد سببين يهددان فرص السلام في اليمن الهجوم رقم 22 للحوثيين.. أمريكا تقول انها اسقطت طائرة وصاروخ مضاد وتكشف مصير 18 سفينة كانت في المنطقة المستهدفة إسرائيل تعترف: هاجمنا الأراضي الإيرانية مرتين رسميا.. الرياض تستضيف كأس السوبر الإيطالي في هذا الموعد
قرر علماء جامعة نيوكاسل البريطانية دراسة الخصائص المفيدة للخضروات، التي غالبا ما تستخدم كطبق ثانوي، وركزوا اهتمامهم على الجزر.
وتشير مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition إلى أن الباحثين اكتشفوا في الجزر خصائص قوية مضادة للسرطان. أي أنه يجب إضافة الجزر إلى النظام الغذائي.
ويؤكد الباحثون أن خصائص الجزر المضادة للسرطان درست سابقا، بيد أن الباحثين ركزوا فيها على بيتا كاروتين التي تعطي الجزر لونه البرتقالي. ولكن بيتا كاروتين بحد ذاتها لم تظهر أي قدرة على تخفيض خطر الإصابة بالسرطان خلال التجارب السريرية.
ووفقا للباحثين، يحتوي الجزر على مواد أخرى عديمة اللون ولكنها نشطة بيولوجيا، مثل البولي أسيتيلين، التي تعرف خصائصها المضادة للسرطان.
لذلك، قرر الباحثون التركيز على عواقب تناول الجزر بكامله وليس على مواد محددة.
ومن أجل ذلك أجرى الباحثون مراجعة منهجية وتحليل تلوي لما يقرب من 200 دراسة مكرسة للعلاقة بين تناول الجزر وخطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.
شارك فيها ما مجموعه 4.7 مليون شخص. واتضح أن تناول خمس حصص من الجزر كل منها 80 غراما أسبوعيا (400 غرام) تقلل من خطر الإصابة بأي نوع من أنواع السرطان بنسبة 20 بالمئة مقارنة بعدم تناول الجزر على الإطلاق.
علاوة على ذلك، حتى حصة واحدة من الجزر في الأسبوع فعالة أيضا، فهي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 4 بالمئة.
واستنادا إلى هذه النتائج يجب أن يحتوي النظام الغذائي دائما على الجزر الطازج أو المطبوخ