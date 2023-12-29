ريال مدريد ينهي الجدل بشأن مستقبل مدربه في بيان رسمي

الجمعة 29 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن نادي ريال مدريد يوم الجمعة، تمديد عقد مدربه كارلو أنشيلوتي حتى يونيو 2026 لينهي بذلك الجدل بشأن مستقبل المدير الفني الإيطالي الذي ارتبط اسمه بتدريب منتخب البرازيل.

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي، إن أنشيلوتي البالغ من العمر 64 عاما والذي كان من المتوقع أن يصبح مدربا للمنتخب البرازيلي اعتبارا من الصيف المقبل "سيرتبط في النهاية بريال مدريد حتى 30 يونيو 2026".

ونوه البيان أنه في مواسم أنشيلوتي الخمسة كمدرب لريال مدريد، قاد الفريق للتتويج بعشرة ألقاب.

وأشار بيان الريال إلى أن أنشيلوتي هو أول مدرب يفوز بلقب البطولة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا وإسبانيا.

كما يعد أنشيلوتي المدرب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، والمدرب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ هذه المسابقة (118).

وبهذه الخطوة ينتهي الجدل المثار حول أنشيلوتي الذي كان مرشحا بقوة لقيادة منتخب البرازيل في كأس أمريكا 2024، حيث يتولى قيادة "السامبا" حاليا بشكل مؤقت فرناندو دينيز المدير الفني لفريق فلومينينسي.

وكان رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريغيش، أعلن في يوليو الماضي، أن أنشيلوتي سيتولى تدريب المنتخب الوطني اعتبارا من بطولة كوبا أميركا المقررة في الولايات المتحدة في يونيو 2024.