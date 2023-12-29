عاجل: قائمة سوداء بالمتسببين بالاختلالات والاعتداءات على المنشآت النفطية والطرقات الرئيسية وقتل الأبرياء في مأرب صحيفة امريكية تحدد سببين يهددان فرص السلام في اليمن الهجوم رقم 22 للحوثيين.. أمريكا تقول انها اسقطت طائرة وصاروخ مضاد وتكشف مصير 18 سفينة كانت في المنطقة المستهدفة إسرائيل تعترف: هاجمنا الأراضي الإيرانية مرتين رسميا.. الرياض تستضيف كأس السوبر الإيطالي في هذا الموعد انفجارات في كييف وإطلاق صفارات الإنذار بكافة أنحاء أوكرانيا بعد مداهمة بقوات عسكرية ضخمة.. إسرائيل تعلن 9 مصارف فلسطينية منظمات إرهابية قطاع التحفيظ يقيم الدورة التأهيلية الفنية الأولى للمدراء والموجهين والمشرفين في مدارس ودور القرآن الكريم المجلس الأعلى للمقاومة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يدعم جبهات القتال بمأرب بسيارتي إسعاف وقافلة للمستلزمات الشتوية مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع مساعدات التمور لـ14 الف اسرة في محافظتي مأرب والجوف
أكد مصدر أمني، أن اللجنة الأمنية بمأرب كلفت مختصين بإعداد قائمة سوداء بالمتسببين بالاختلالات والاعتداءات على المنشآت النفطية والطرقات الرئيسية وقتل الأبرياء في الخطوط العامة.
وأضاف المصدر الأمني لموقع وزارة الداخلية، أن اللجنة الأمنية كلفت المختصين في جميع الجهات الأمنية والعسكرية بإعداد قائمة بأسماء المتسببين بالاختلالات بمحافظة مأرب ومن يقفو وراءهم من المحرضين والمعتدين والممولين.
وأوضح، أنه فور الانتهاء من إعداد قائمة الأسماء سيتم تعميمها على جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية وجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية ونقاط التفتيش والحواجز الأمنية لضبط تلك العناصر وإحالتهم إلى السلطة القضائية لينالوا جزاء ما قاموا.
وأكد المصدر الأمني أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من المسؤولية وحفاظا على أمن واستقرار المحافظة والمكتسبات الوطنية في محافظة مأرب.