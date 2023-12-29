صحيفة امريكية تحدد سببين يهددان فرص السلام في اليمن الهجوم رقم 22 للحوثيين.. أمريكا تقول انها اسقطت طائرة وصاروخ مضاد وتكشف مصير 18 سفينة كانت في المنطقة المستهدفة إسرائيل تعترف: هاجمنا الأراضي الإيرانية مرتين رسميا.. الرياض تستضيف كأس السوبر الإيطالي في هذا الموعد انفجارات في كييف وإطلاق صفارات الإنذار بكافة أنحاء أوكرانيا بعد مداهمة بقوات عسكرية ضخمة.. إسرائيل تعلن 9 مصارف فلسطينية منظمات إرهابية قطاع التحفيظ يقيم الدورة التأهيلية الفنية الأولى للمدراء والموجهين والمشرفين في مدارس ودور القرآن الكريم المجلس الأعلى للمقاومة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يدعم جبهات القتال بمأرب بسيارتي إسعاف وقافلة للمستلزمات الشتوية مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع مساعدات التمور لـ14 الف اسرة في محافظتي مأرب والجوف أبو عبيدة: لن نقبل بأيّ صفقة تبادل إلّا بوقف العدوان
قالت صحيفة أمريكية إن الحرب الإسرائيلية في غزة، وتصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، يهددان فرص السلام في اليمن.
وواضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن جهود الوساطة بين الحوثيين والسعوديين أسفرت عن "خارطة طريق" تأمل الأمم المتحدة أن تصبح أساسا لحل طويل الأمد ومستدام للصراع.
ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين، القول إنه في حال النجاح بإنهاء الصراع سيتيح هذا الأمر للرئيس الأمريكي القول إن سياسته الخارجية كانت ناجحة.
كما تشير إلى أن المحادثات كانت تتجه نحو مزيد من النجاح، لولا أن الحرب في غزة تهدد بقلب المفاوضات بين أطراف الصراع.
ولفتت إلى عدد من الهجمات الأخيرة، التي نفذها الحوثيون في البحر الأحمر، باتجاه إسرائيل، وكذا تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وترى أن الاتفاق مع السعودية من غير المرجح أن يؤدي إلى إحلال السلام في اليمن، إذ ما يزال يواجه انقسامات محتملة متعددة.