آخر الاخبار

صحيفة امريكية تحدد سببين يهددان فرص السلام في اليمن الهجوم رقم 22 للحوثيين.. أمريكا تقول انها اسقطت طائرة وصاروخ مضاد وتكشف مصير 18 سفينة كانت في المنطقة المستهدفة إسرائيل تعترف: هاجمنا الأراضي الإيرانية مرتين رسميا.. الرياض تستضيف كأس السوبر الإيطالي في هذا الموعد انفجارات في كييف وإطلاق صفارات الإنذار بكافة أنحاء أوكرانيا بعد مداهمة بقوات عسكرية ضخمة.. إسرائيل تعلن 9 مصارف فلسطينية منظمات إرهابية قطاع التحفيظ يقيم الدورة التأهيلية الفنية الأولى للمدراء والموجهين والمشرفين في مدارس ودور القرآن الكريم المجلس الأعلى للمقاومة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يدعم جبهات القتال بمأرب بسيارتي إسعاف وقافلة للمستلزمات الشتوية مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع مساعدات التمور لـ14 الف اسرة في محافظتي مأرب والجوف أبو عبيدة: لن نقبل بأيّ صفقة تبادل إلّا بوقف العدوان

صحيفة امريكية تحدد سببين يهددان فرص السلام في اليمن

الجمعة 29 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 700

قالت صحيفة أمريكية إن الحرب الإسرائيلية في غزة، وتصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، يهددان فرص السلام في اليمن.

وواضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن جهود الوساطة بين الحوثيين والسعوديين أسفرت عن "خارطة طريق" تأمل الأمم المتحدة أن تصبح أساسا لحل طويل الأمد ومستدام للصراع.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين، القول إنه في حال النجاح بإنهاء الصراع سيتيح هذا الأمر للرئيس الأمريكي القول إن سياسته الخارجية كانت ناجحة.

كما تشير إلى أن المحادثات كانت تتجه نحو مزيد من النجاح، لولا أن الحرب في غزة تهدد بقلب المفاوضات بين أطراف الصراع.

ولفتت إلى عدد من الهجمات الأخيرة، التي نفذها الحوثيون في البحر الأحمر، باتجاه إسرائيل، وكذا تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وترى أن الاتفاق مع السعودية من غير المرجح أن يؤدي إلى إحلال السلام في اليمن، إذ ما يزال يواجه انقسامات محتملة متعددة.

إقراء أيضاً
الهجوم رقم 22 للحوثيين.. أمريكا تقول انها اسقطت طائرة وصاروخ مضاد وتكشف مصير 18
المجلس الأعلى للمقاومة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يدعم جبهات القتال بمأرب بس
عقوبات أمريكية على فرد وثلاث شركات صرافة لنقليهم أموال إيرانية للحوثيين في اليمن
هام .. تنبيه للصيادين في مدخل باب المندب
القوات المشتركة تكشف عن خلية تخابر مع الحوثي في الساحل الغربي..تفاصيل
مليشيا الحوثي ترفض تزويد المدارس بالمناهج وتلزم الطلاب شراءها من الاكشاك
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول