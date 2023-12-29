الهجوم رقم 22 للحوثيين.. أمريكا تقول انها اسقطت طائرة وصاروخ مضاد وتكشف مصير 18 سفينة كانت في المنطقة المستهدفة

الجمعة 29 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة وصاروخ مضاد للسفن في جنوب البحر الأحمر أطلقه الحوثيون في اليمن.

وذكرت "سنتكوم" أنه "لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار في 18 سفينة كانت متواجدة بالمنطقة".

وقالت في بيان عبر منصة "إكس": "قامت (USS MASON) بإسقاط مسيرة وصاروخ باليستي مضاد للسفن في جنوبي البحر الأحمر تم إطلاقهما من قبل الحوثيين بين الساعة 5:45 و6:10 مساء (بتوقيت مكة) في 28 ديسمبر".

ونوهت "سنتكوم" في بيانها إلى أن "هذه هي المحاولة الثانية والعشرون من جانب الحوثيين للهجوم على الملاحة الدولية منذ 19 أكتوبر".

وأسقطت مدمرة أمريكية وطائرة تابعة للبحرية، الثلاثاء الماضي، طائرات بدون طيار وصواريخ على مدار 10 ساعات، ومن بينها 12 طائرة بدون طيار هجومية، وثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن، وصاروخا كروز.

ودفعت الهجمات المتكررة على السفن التجارية في أحد أهم الممرات المائية الدولية، واشنطن إلى الإعلان عن تشكيل تحالف يضم ما لا يقل عن 10 دول للتركيز على الأمن في البحر الأحمر.

ويتضمن التحالف، وهو جزء من عملية "حارس الازدهار"، سفناً للأعضاء متاحة بالقرب من البحر الأحمر للرد على الهجمات.

وأمس الخميس، أعلنت الولايات المتحدة، سلسلة عقوبات تستهدف قنوات تمويل المتمردين الحوثيين في اليمن، بعد هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر.

ويقول الحوثيون إنهم سيواصلون ما يقومون به حتى وقف العدوان على غزة، ودخول ما يكفي من الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر بشكل كامل، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الماضي.