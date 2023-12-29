رسميا.. الرياض تستضيف كأس السوبر الإيطالي في هذا الموعد

الجمعة 29 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الرياضة السعودية، ان الرياض ستستضيف بطولة كأس السوبر الإيطالي للمرة الرابعة، خلال الفترة من 18 وحتي 22 يناير 2024م.

ويحتضن ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، مواجهات البطولة التي يشارك فيها أربعة أندية هي إنتر ميلان، ونابولي، ولاتسيو، وفيورنتينا.

وتعد هذه النسخة الرابعة التي تستضيفها المملكة، بعد أول نسخة في جدة، توّج بلقبها فريق يوفنتوس، بعد فوزه على نظيره إيه سي ميلان، فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية وتوّج بلقبها فريق لاتسيو، بعد فوزه على منافسه يوفنتوس، كذلك استضافت العاصمة النسخة الثالثة وتوّج بلقبها فريق إنتر ميلان، بعد تغلبه على فريق إيه سي ميلان.