انفجارات في كييف وإطلاق صفارات الإنذار بكافة أنحاء أوكرانيا بعد مداهمة بقوات عسكرية ضخمة.. إسرائيل تعلن 9 مصارف فلسطينية منظمات إرهابية قطاع التحفيظ يقيم الدورة التأهيلية الفنية الأولى للمدراء والموجهين والمشرفين في مدارس ودور القرآن الكريم المجلس الأعلى للمقاومة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يدعم جبهات القتال بمأرب بسيارتي إسعاف وقافلة للمستلزمات الشتوية مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع مساعدات التمور لـ14 الف اسرة في محافظتي مأرب والجوف أبو عبيدة: لن نقبل بأيّ صفقة تبادل إلّا بوقف العدوان عقوبات أمريكية على فرد وثلاث شركات صرافة لنقليهم أموال إيرانية للحوثيين في اليمن الماجستير بامتياز للباحث اليمني ذياب الدباء من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. هام .. تنبيه للصيادين في مدخل باب المندب القوات المشتركة تكشف عن خلية تخابر مع الحوثي في الساحل الغربي..تفاصيل
تشهد الساحات الروسية الأوكرانية، الجمعة، يوماً جديداً من القتال حيث يحاول الجيش الروسي تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض، فيما تقاوم قوات كييف في محاولة لاستعادة أراضيها بدعم عسكري من الغرب.
وفي آخر التطورات الميدانية، دوّت انفجارات صباح اليوم في كييف، حسبما أعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو، وأطلقت صفارات الإنذار على مستوى البلاد عقب ضربات روسية، استهدفت عدة مدن في أنحاء أوكرانيا.
وقال كليتشكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "انفجارات في كييف. تفعيل الدفاعات الجوية.
الزموا الملاجئ"، وتم تفعيل إنذارات جوية على مستوى البلاد. وقبلها، تعرضت خاركيف (شمال شرقي أوكرانيا) ولفيف (غرب أوكرانيا) لضربات روسية صباح الجمعة، حسبما أعلن رئيسا بلديتي المدينتين الأوكرانيتين.
ففي خاركيف، أبلغ رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف عن وقوع "هجوم ضخم" مع "سماع ستة انفجارات على الأقل"، بينما في لفيف تحدث نظيره أندريه سادوفيي عن وقوع "ضربتين". ولم يبلغ المسؤولان عن أي دمار أو ضحايا في هذه المرحلة.
وكتب المسؤول الأوكراني، ماكسيم كوزيتسكي، على تطبيق "تليغرام" أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة لفيف بغرب البلاد مع تعرضها لهجوم بطائرات روسية مسيرة. وبالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة كورسك.
والخميس خلفت ضربات روسية 3 قتلى و9 جرحى في قريتين بمنطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، حسب السلطات المحلية.
واستعادت القوات الروسية زمام المبادرة على الجبهة منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد، وحققت مكاسب ميدانية خصوصا في الشرق