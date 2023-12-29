قطاع التحفيظ يقيم الدورة التأهيلية الفنية الأولى للمدراء والموجهين والمشرفين في مدارس ودور القرآن الكريم

الجمعة 29 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 98

في إطار توجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، بالاهتمام والعناية بمخرجات مدارس التحفيظ من حفاظ وحافظات كتاب الله في عموم محافظات الجمهورية، دشن قطاع التحفيظ بالوزارة، بالعاصمة المؤقتة عدن، برنامج الدورات التأهيلية الفنية الخاص بتأهيل المدراء والمشرفين والموجهين العاملين في مدارس ودور وحلقات القرآن الكريم.

وأكد وكيل قطاع التحفيظ الشيخ حسن الشيخ في افتتاح الدورة التي حضرها الشيخ كمال باهرمز عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد:

أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة القطاع العامة التي تهدف إلى إعداد وتأهيل الإدارة المدرسية لضمان نجاح الخطط والأهداف وتحقيقها في ميادين فصول وحلقات مدارس التحفيظ لضمان جودة المخرجات القرآنية المتميزة التي تحمل رسالة القرآن الكريم والسنة النبوية، والمحافظة على إبرازها للمجتمع كنماذج قرآنية ووطنية معتدلة ونقية من شوائب الانحرافات الفكرية والمنهجية.

من جهته أكد مدير عام التحفيظ في القطاع الشيخ علي محفوظ الخطيب بارجاء أن البرنامج سيقام بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وقد أقيم بشكل أولي في العاصمة المؤقتة عدن ثم سيعمم على جميع المحافظات عبر إدارات التحفيظ في مكاتب فروع الوزارة، مشيرًا إلى أن المشاركين في برامج الدورات التأهيلية سيحصلون على شهادة تدريب وتاهيل رسمية ومعتمدة من وزارة الأوقاف والإرشاد.

وأوضحت الأستاذة حفيظة السفرجل مديرة إدارة التعليم النسوي في القطاع موضحًة أن الدورات التأهيلية ضرورية لرفع مستوى الاداريين والمشرفين في المدارس لما يشكلونه من أهمية كبيرة في الحفاظ على سيرها بالشكل المطلوب والمتميز إداريا وفنيا وعلميا ، وان هذه الدورات شملت الجنسين معا وقد تم الاستعانة بأمهر المدربين المتميزين والمشهورين في مجال التدريب والتأهيل .

بدورهم عبر المشاركون في هذه الدورة عن سعادتهم ورضاهم لانعقاد واعتماد مثل هذه البرامج النوعية والمتميزة، وشكروا حفاوة الاستقبال والإعداد واختيار المكان والزمان والمدربين المتميزين . ht