مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع مساعدات التمور لـ14 الف اسرة في محافظتي مأرب والجوف عقوبات أمريكية على فرد وثلاث شركات صرافة لنقليهم أموال إيرانية للحوثيين في اليمن عقوبات أمريكية على فرد وثلاث شركات صرافة لنقليهم أموال إيرانية للحوثيين في اليمن الماجستير بامتياز للباحث اليمني ذياب الدباء من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. هام .. تنبيه للصيادين في مدخل باب المندب القوات المشتركة تكشف عن خلية تخابر مع الحوثي في الساحل الغربي..تفاصيل مليشيا الحوثي ترفض تزويد المدارس بالمناهج وتلزم الطلاب شراءها من الاكشاك محافظة إب تقيم عرسا جماعيا لـ240 عريسا وعروسا في مأرب. الحكومة تعلن نقل آلية التفتيش على السفن التجارية من جدة السعودية إلى ميناء عدن وتصدر توجيهات للتجار والمستوردين حضرموت.. وصول 4 محوّلات كهربائية بقدرة 55 ميقاوات لتحسين توزيع الطاقة بساحل المحافظة
وزع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية اليوم بمأرب مشروع توزيع مساعدات التمور لمحافظتي مأرب والجوف والذي يستهدف 14 الف و140 اسرة نازحة وضعيفة
وخلال التوزيع اوضح المدير العام لشبكة النماء اليمنية(Y.D.N) الشريك المنفذ لمشروع التمور الدكتور عبدالوهاب نصر الشريك الوطني المنفذ للمشروع ان هذا التدشين يأتي ضمن 5 الاف طن من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان تستهدف 645 الف اسرة في كافة محافظات الجمهورية.
مثمنا الدور الانساني لمركز سلمان للاغاثة وتدخلاتهم في كافة القطاعات الانسانية الاساسية وفي مقدمتها قطاع الغذاء سواء بالسلال الغذائية او التمور سنويا او توزيع اللحوم وغيرها.
هذا ويستمر مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في تقديم الدعم الانساني والاغاثي في مختلف المجالات في مختلف المحافظات اليمنية.