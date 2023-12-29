مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع مساعدات التمور لـ14 الف اسرة في محافظتي مأرب والجوف

الجمعة 29 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وزع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية اليوم بمأرب مشروع توزيع مساعدات التمور لمحافظتي مأرب والجوف والذي يستهدف 14 الف و140 اسرة نازحة وضعيفة

وخلال التوزيع اوضح المدير العام لشبكة النماء اليمنية(Y.D.N) الشريك المنفذ لمشروع التمور الدكتور عبدالوهاب نصر الشريك الوطني المنفذ للمشروع ان هذا التدشين يأتي ضمن 5 الاف طن من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان تستهدف 645 الف اسرة في كافة محافظات الجمهورية.

مثمنا الدور الانساني لمركز سلمان للاغاثة وتدخلاتهم في كافة القطاعات الانسانية الاساسية وفي مقدمتها قطاع الغذاء سواء بالسلال الغذائية او التمور سنويا او توزيع اللحوم وغيرها.

هذا ويستمر مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في تقديم الدعم الانساني والاغاثي في مختلف المجالات في مختلف المحافظات اليمنية.