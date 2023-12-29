مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع مساعدات التمور لـ14 الف اسرة في محافظتي مأرب والجوف عقوبات أمريكية على فرد وثلاث شركات صرافة لنقليهم أموال إيرانية للحوثيين في اليمن عقوبات أمريكية على فرد وثلاث شركات صرافة لنقليهم أموال إيرانية للحوثيين في اليمن الماجستير بامتياز للباحث اليمني ذياب الدباء من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. هام .. تنبيه للصيادين في مدخل باب المندب القوات المشتركة تكشف عن خلية تخابر مع الحوثي في الساحل الغربي..تفاصيل مليشيا الحوثي ترفض تزويد المدارس بالمناهج وتلزم الطلاب شراءها من الاكشاك محافظة إب تقيم عرسا جماعيا لـ240 عريسا وعروسا في مأرب. الحكومة تعلن نقل آلية التفتيش على السفن التجارية من جدة السعودية إلى ميناء عدن وتصدر توجيهات للتجار والمستوردين حضرموت.. وصول 4 محوّلات كهربائية بقدرة 55 ميقاوات لتحسين توزيع الطاقة بساحل المحافظة
فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عقوبات على فرد وثلاثة شركات صرافة تتهمهم بتسهيل نقل الدعم المالي الإيراني إلى مليشيا الحوثي، وذلك في أحدث رد أمريكي على هجمات الحوثيين على السفن.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن.
وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون في البيان “إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر”.