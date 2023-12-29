عقوبات أمريكية على فرد وثلاث شركات صرافة لنقليهم أموال إيرانية للحوثيين في اليمن

الجمعة 29 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عقوبات على فرد وثلاثة شركات صرافة تتهمهم بتسهيل نقل الدعم المالي الإيراني إلى مليشيا الحوثي، وذلك في أحدث رد أمريكي على هجمات الحوثيين على السفن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن.

وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون في البيان “إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر”.