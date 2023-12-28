الماجستير بامتياز للباحث اليمني ذياب الدباء من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حصل الباحث اليمني ذياب صالح الدباء على درجة الماجستير بامتياز من معهد البحوث والدراسات العربية العربية بالقاهرة في رسالته الموسومة بعنوان "دور الدبلوماسية الانسانية في تعزيز السلام في اليمن"، مع إشادة اللجنة بالباحث ووصف الرسالة بأنها ترقى لرسالة دكتوراه، مع التوصية بطباعتها وتداولها.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة أ.د محمد شوقي عبد العال عضو مجلس الشيوخ المصري أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، وعضوية أ.د محمد الحميري أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بمعهد البحوث والدراسات العربية، و أ.د إكرام محمد صالح أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الزعيم الأزهري وعضو هيئة التدريس بمعهد البحوث والدراسات العربية.

وتمت مناقشة الرسالة بحضور رسمي لوزراء ومحافظين وسفراء وأعضاء مجلس نواب ووكلاء وزارات ومحافظات وأعضاء من السلك الدبلوماسي اليمني والمصري وقيادات عسكرية وأكاديمية، ووجاهات اجتماعية مع عدد من زملاء الباحث.