مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع مساعدات التمور لـ14 الف اسرة في محافظتي مأرب والجوف عقوبات أمريكية على فرد وثلاث شركات صرافة لنقليهم أموال إيرانية للحوثيين في اليمن عقوبات أمريكية على فرد وثلاث شركات صرافة لنقليهم أموال إيرانية للحوثيين في اليمن الماجستير بامتياز للباحث اليمني ذياب الدباء من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. هام .. تنبيه للصيادين في مدخل باب المندب القوات المشتركة تكشف عن خلية تخابر مع الحوثي في الساحل الغربي..تفاصيل مليشيا الحوثي ترفض تزويد المدارس بالمناهج وتلزم الطلاب شراءها من الاكشاك محافظة إب تقيم عرسا جماعيا لـ240 عريسا وعروسا في مأرب. الحكومة تعلن نقل آلية التفتيش على السفن التجارية من جدة السعودية إلى ميناء عدن وتصدر توجيهات للتجار والمستوردين حضرموت.. وصول 4 محوّلات كهربائية بقدرة 55 ميقاوات لتحسين توزيع الطاقة بساحل المحافظة
حصل الباحث اليمني ذياب صالح الدباء على درجة الماجستير بامتياز من معهد البحوث والدراسات العربية العربية بالقاهرة في رسالته الموسومة بعنوان "دور الدبلوماسية الانسانية في تعزيز السلام في اليمن"، مع إشادة اللجنة بالباحث ووصف الرسالة بأنها ترقى لرسالة دكتوراه، مع التوصية بطباعتها وتداولها.
وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة أ.د محمد شوقي عبد العال عضو مجلس الشيوخ المصري أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، وعضوية أ.د محمد الحميري أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بمعهد البحوث والدراسات العربية، و أ.د إكرام محمد صالح أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الزعيم الأزهري وعضو هيئة التدريس بمعهد البحوث والدراسات العربية.
وتمت مناقشة الرسالة بحضور رسمي لوزراء ومحافظين وسفراء وأعضاء مجلس نواب ووكلاء وزارات ومحافظات وأعضاء من السلك الدبلوماسي اليمني والمصري وقيادات عسكرية وأكاديمية، ووجاهات اجتماعية مع عدد من زملاء الباحث.