هام .. تنبيه للصيادين في مدخل باب المندب

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نبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الاحمر ومدخل باب المندب وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الساعات القادمة.
وتوقع المركز في نشرته اليوم الخميس، أن تهب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 20-30 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب. كما توقع أجواء باردة في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة، إب والضالع.
وقال إنه من المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، حجة، المحويت وريمة. وبيَّن أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 03.0، عمران: 4.4، صنعاء: 5.6، السدة: 7.4، صعدة: 7.6، إب : 10، المحويت : 10
كما نبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى اتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم من تبعات البرودة.