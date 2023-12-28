القوات المشتركة تكشف عن خلية تخابر مع الحوثي في الساحل الغربي..تفاصيل

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت القوات المشتركة، مساء اليوم الخميس، عن خلية تخابر لمليشيا الحوثي في الساحل الغربي تم ضبطها ضمن إنجازات شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية.

وبحسب الاعلام العسكري، فقد شملت الخلية أربعة عناصر جميعهم من أهالي المناطق المحررة في مديرية مقبنة- غرب محافظة تعز وهم:

“محمد عبدالقوي بجاش طاهر صالح، عبدالرحمن حامد أحمد عبدالوهاب، صدّيق علي قايد محمد مشجع، علي زيد بجاح”.

وأقر عناصر الخلية في منطوق اعترافاتهم بتجنيدهم لنقل المعلومات لمليشيا الحوثي عن طريق شخص من أبناء مقبنة يُدعى “زيد حسن المحطبي” المكنى “أبو زيد”، ويعمل مشرفًا ميدانيًا مع المليشيات في خط النار بجبهة مقبنة.

كما أقر جميعهم بتورطهم في نقل المعلومات عن تحركات وتعزيزات القوات المشتركة في مناطقهم، وكذا في القطاعات الأخرى بمحور الحديدة.

وتضمنت اعترافات عناصر الخلية تورطهم في نقل إحداثيات عن مواقع للقوات المشتركة وتحركات الأطقم، وتصحيح أماكن قصف مليشيا الحوثي.