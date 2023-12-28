مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع مساعدات التمور لـ14 الف اسرة في محافظتي مأرب والجوف عقوبات أمريكية على فرد وثلاث شركات صرافة لنقليهم أموال إيرانية للحوثيين في اليمن عقوبات أمريكية على فرد وثلاث شركات صرافة لنقليهم أموال إيرانية للحوثيين في اليمن الماجستير بامتياز للباحث اليمني ذياب الدباء من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. هام .. تنبيه للصيادين في مدخل باب المندب القوات المشتركة تكشف عن خلية تخابر مع الحوثي في الساحل الغربي..تفاصيل مليشيا الحوثي ترفض تزويد المدارس بالمناهج وتلزم الطلاب شراءها من الاكشاك محافظة إب تقيم عرسا جماعيا لـ240 عريسا وعروسا في مأرب. الحكومة تعلن نقل آلية التفتيش على السفن التجارية من جدة السعودية إلى ميناء عدن وتصدر توجيهات للتجار والمستوردين حضرموت.. وصول 4 محوّلات كهربائية بقدرة 55 ميقاوات لتحسين توزيع الطاقة بساحل المحافظة
كشفت مصادر تربوية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية عن اقدام الميليشيات الحوثية باجبار وإلزام كافة الطلاب والطالبات في جميع مدارس المحافظات الخاضعة لسيطرتها، على شراء المناهج الدراسية من الأكشاك والمكتبات وترفض توفيرها في المدارس، بعد أن غيرتها بشكل كلي.
وقالت المصادر ، أن مليشيا الحوثي أجبرت كافة الطلاب على شراء كافة مواد المناهج الدراسية من أكشاك ومكتبات خصصتها لبيع المناهج الدراسية، والتي تُعد مراكز بيع تابعة لإدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم الخاضعة للحوثيين..
وأكدت المصادر، ان المليشيا رفضت تزويد المدارس الحكومية بمناطق سيطرتها بالمناهج الدراسية، أو حتى جزء منها، رغم استلامها دعما ماليا مقدما من اليونيسيف لطباعة المناهج الدراسية وتوفيره في كافة المدارس، رغم التعديلات الحوثية في كافة المناهج بما يخدم فكرها الرجعي..