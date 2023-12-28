مليشيا الحوثي ترفض تزويد المدارس بالمناهج وتلزم الطلاب شراءها من الاكشاك

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مصادر تربوية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية عن اقدام الميليشيات الحوثية باجبار وإلزام كافة الطلاب والطالبات في جميع مدارس المحافظات الخاضعة لسيطرتها، على شراء المناهج الدراسية من الأكشاك والمكتبات وترفض توفيرها في المدارس، بعد أن غيرتها بشكل كلي.

وقالت المصادر ، أن مليشيا الحوثي أجبرت كافة الطلاب على شراء كافة مواد المناهج الدراسية من أكشاك ومكتبات خصصتها لبيع المناهج الدراسية، والتي تُعد مراكز بيع تابعة لإدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم الخاضعة للحوثيين..

وأكدت المصادر، ان المليشيا رفضت تزويد المدارس الحكومية بمناطق سيطرتها بالمناهج الدراسية، أو حتى جزء منها، رغم استلامها دعما ماليا مقدما من اليونيسيف لطباعة المناهج الدراسية وتوفيره في كافة المدارس، رغم التعديلات الحوثية في كافة المناهج بما يخدم فكرها الرجعي..