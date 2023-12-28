محافظة إب تقيم  عرسا جماعيا لـ240 عريسا وعروسا في مأرب.

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_خاص

عدد القراءات 131

زفت مقاومة محافظة إب اليوم الخميس (240) عريسا وعروسا من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة نظمته مقاومة محافظة إب.

وفي الحفل الذي أقيم في محافظة مأرب، هنأ رئيس الأركان في الجيش اليمني وقائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز ، العرسان بيومهم التاريخي الذي تتمازج فيه أفراحهم بأمل الفرح بالنصر اليمني الكبير، وانتصار الإرداة الشعبية ومقاومتها وكفاحها المتواصل من أجل الحرية والكرامة ، والقضاء على بطش مليشيا الحوثي الإرهابية، وآلة الموت والتنكيل التي تقودها ضد أبناء الشعب، وفكره العنصري الإمامي البغيض.

وخلال العرس الجماعي الأول لكوكبة من أبناء المحافظة ألقيت عدد من الكلمات لكل من وكيل وزارة الداخلية محمد بن عبود،ووكيل محافظة إب عمر الكامل، ورئيس المجلس الأعلى لمقاومة إب عبدالحكيم المرادي ، أشارت في مجملها أن إقامة المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة إب هذا العرس الجماعي الأول لكوكبة من أبناء المحافظة الأبطال المناضلين من منتسبي الجيش والمقاومة، هو تقدير رمزي لجهود الابطال وتضحياتهم، وتخفيفا عليهم من الأعباء لإكمال نصف دينهم، وتأسيس حياتهم الأسرية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن......مؤكدين أن هذه الفرحة التي صنعت رغم كل الظروف، ستستكمل بالفرحة الكبرى بتحرير العاصمة صنعاء وكل شبر من الوطن، واستعادة مؤسسات الدولة، ودحر مليشيا الحوثي الإيرانية،على خطى ونهج معركة طوفان الأقصى التي فضحت عجز المحتل الغاصب مهما كانت قوته،وأن قضيتي اليمن وفلسطين قضيتان متواشجتان في الهدف والإرادة.

وأشادوا بدور الشهداء الأبطال الذين قضوا في مختلف مراحل النضال من أجل اليمن ودحر مليشيا الحوثي الإرهابية، في كافة ميادين الشرف والبطولة، والعزة والنصر للوطن والشعب وحريته وجمهوريته وهويته.

كما ازدان الحفل بنكهته الغزاوية، وحضور القضية الفلسطينية من خلال ارتداء العرسان للزي الفلسطيني،وترديد الأغاني والأناشيد الحماسية الفلسطينية،والرقصات الفلكلورية من التراث الفلسطيني.

وفي كلمة العرسان أهدوا فرحتهم لأبطال طوفان الأقصى في غزة .... معبرين عن سعادتهم البالغة بتحقيق حلمهم في الاستقرار والحياة الكريمة، ولم شملهم عبر هذه الأعراس المباركة، التي تؤسس لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم. وألقيت في عدد من القصائد الشعرية المعبرة ألهبت المشاعر،واستثارت حماس الحاضرين.