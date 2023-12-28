مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع مساعدات التمور لـ14 الف اسرة في محافظتي مأرب والجوف عقوبات أمريكية على فرد وثلاث شركات صرافة لنقليهم أموال إيرانية للحوثيين في اليمن عقوبات أمريكية على فرد وثلاث شركات صرافة لنقليهم أموال إيرانية للحوثيين في اليمن الماجستير بامتياز للباحث اليمني ذياب الدباء من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. هام .. تنبيه للصيادين في مدخل باب المندب القوات المشتركة تكشف عن خلية تخابر مع الحوثي في الساحل الغربي..تفاصيل مليشيا الحوثي ترفض تزويد المدارس بالمناهج وتلزم الطلاب شراءها من الاكشاك محافظة إب تقيم عرسا جماعيا لـ240 عريسا وعروسا في مأرب. الحكومة تعلن نقل آلية التفتيش على السفن التجارية من جدة السعودية إلى ميناء عدن وتصدر توجيهات للتجار والمستوردين حضرموت.. وصول 4 محوّلات كهربائية بقدرة 55 ميقاوات لتحسين توزيع الطاقة بساحل المحافظة
أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، عن اتفاق لنقل آلية التفتيش على السفن التجارية والبضائع من مدينة جدة، السعودية، وغيرها من الموانئ في المنطقة لميناء عدن، بداية العام القادم 2024.
وقالت وزارة النقل، في وثيقة موجهة لخطوط النقل والشحن البحري وأصحاب البضائع، إنه تم الإتفاق بشأن نقل الآلية مع "خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية مقرها الرياض". وأضافت الوزارة، أن عملية نقل آلية التفتيش إلى ميناء عدن تأتي بعد أن تم توفير وسائل، ومعدات الكشف، وتعيين مفتشين متخصصين من الجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف.
ودعت جميع التجار، والمستوردين، وشركات الشحن، وكذا الخطوط الملاحية، لتسيير رحلات مباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ إلى ميناء عدن، وذلك من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني من العام القادم 2024. ووفقا للوثيقة، فإن الوزارة "ستقدم كل التسهيلات لتذليل أية صعوبات أو عراقيل تواجههم"، مشيرة إلى أن نقل آلية التفتيش يأتي باعتبار أن ميناء عدن هو المنفذ الرئيسي البحري للبضائع المتجهة إلى الجمهورية اليمنية.
وأشارت إلى أن ميناء عدن، يعتبر ميناء أمن، ويمتثل لشروط المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ (ISPS CODE)، لافتة إلى أن كافة التصاريح لتلك السفن والبضائع ستصدر من قبلها ومن "دون عراقيل" مشيرةً إلى أن ذلك سيتم "بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
وأوضحت بأنه "ونظراً للوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر، وما تواجهه الخطوط الملاحية من الخطورة"، فإن "ميناء عدن سيكون المحطة الأنسب لاستقبال البضائع مباشره دون المرور بموانئ أخرى ولاختصار الوقت في الابحار والانتظار في دخول وخروج السفن إلى ومن الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ والاستغناء عن استخدام السفن المساعدة ذات الاحجام الصغيرة لنقل الحاويات (Feeder Ship) وللتخفيف من كلفة الشحن التي ستنعكس ايجاباً على تخفيض أسعار السلع بكافة أنواعها وخصوصاً المواد الغذائية التي تمس حياة المواطنين.