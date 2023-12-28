مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع مساعدات التمور لـ14 الف اسرة في محافظتي مأرب والجوف عقوبات أمريكية على فرد وثلاث شركات صرافة لنقليهم أموال إيرانية للحوثيين في اليمن عقوبات أمريكية على فرد وثلاث شركات صرافة لنقليهم أموال إيرانية للحوثيين في اليمن الماجستير بامتياز للباحث اليمني ذياب الدباء من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. هام .. تنبيه للصيادين في مدخل باب المندب القوات المشتركة تكشف عن خلية تخابر مع الحوثي في الساحل الغربي..تفاصيل مليشيا الحوثي ترفض تزويد المدارس بالمناهج وتلزم الطلاب شراءها من الاكشاك محافظة إب تقيم عرسا جماعيا لـ240 عريسا وعروسا في مأرب. الحكومة تعلن نقل آلية التفتيش على السفن التجارية من جدة السعودية إلى ميناء عدن وتصدر توجيهات للتجار والمستوردين حضرموت.. وصول 4 محوّلات كهربائية بقدرة 55 ميقاوات لتحسين توزيع الطاقة بساحل المحافظة
أعلنت مؤسسة الكهرباء في حضرموت، يوم الأربعاء، وصول 4 محولات كهربائية الى المكلا، بقدرة إجمالية 55 ميقا وات، الى جانب مفاتيح ضغط عالي 25 مفتاح تشمل 33 كيلو فولت، لتحسين توزيع الطاقة في ساحل حضرموت استعدادًا للصيف القادم.
وأضافت المؤسسة، إنه جرى اليوم تركيب محطة تحويلية جديدة في منطقة "شعب البادية" بديس المكلا، مشيرة إلى أنه سيتم توسعة المحطات القائمة في مناطق فوة وجولة مسحة.
ووفقا لمؤسسة الكهرباء، فإن سيتم خلال الفترة القريبة القادمة توريد محطة تحويلية متكاملة وتركيبها في منطقة فوة (المساكن) للمساهمة في استقرار توزيع الطاقة وتخفيف الأحمال على المحطات القائمة حالياً.