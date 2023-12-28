حضرموت.. وصول 4 محوّلات كهربائية بقدرة 55 ميقاوات لتحسين توزيع الطاقة بساحل المحافظة

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت مؤسسة الكهرباء في حضرموت، يوم الأربعاء، وصول 4 محولات كهربائية الى المكلا، بقدرة إجمالية 55 ميقا وات، الى جانب مفاتيح ضغط عالي 25 مفتاح تشمل 33 كيلو فولت، لتحسين توزيع الطاقة في ساحل حضرموت استعدادًا للصيف القادم.

وأضافت المؤسسة، إنه جرى اليوم تركيب محطة تحويلية جديدة في منطقة "شعب البادية" بديس المكلا، مشيرة إلى أنه سيتم توسعة المحطات القائمة في مناطق فوة وجولة مسحة.

ووفقا لمؤسسة الكهرباء، فإن سيتم خلال الفترة القريبة القادمة توريد محطة تحويلية متكاملة وتركيبها في منطقة فوة (المساكن) للمساهمة في استقرار توزيع الطاقة وتخفيف الأحمال على المحطات القائمة حالياً.