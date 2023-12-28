وفاة شاب دهسا بطقم عسكري لتشكيلات الانتقالي في عدن

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توفي شاب، اليوم الخميس، دهسا بطقم عسكري تابع إحدى تشكيلات المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الانتقالي جابر محمد، إن دورية تتبع الحزام الأمني دهست نجل شقيقته في عدن، وتركته ينزف حتى الموت.

وأضاف جابر في تغريدة على حسابه على منصة "اكس" أن الدورية العسكرية وعقب دهسها نجل شقيقته عبدالرزاق عثمان صالح، لاذت بالفرار دون الإبلاغ حتى عن الواقعة.

ويشار إلى أن عشرات المدنيين راحوا ضحية دهسهم من قبل دوريات مليشيا الانتقالي، خلال الأشهر والسنوات الماضية.