البحرية الهندية تنشر 5 مدمرات صاروخية في بحر العرب لتأمين حركة الملاحة الدولية

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نشرت البحرية الهندية 5 مدمرات صاروخية، وطائرة دورية من طراز بوينغ “بي-إيه 8″، وطائرة استطلاع مسيرة بعيدة المدى “سي جارديان”، وذلك بهدف تأمين الشحن التجاري في منطقة بحر العرب، وذلك وفقاً لصحيفة “هندوستان تايمز” الهندية.
ووفقاً لما نشرته الصحيفة، اليوم الخميس، فإن أحدث مدمرات الصواريخ (الهندية) “كولكاتا” و”كوتشي” و”مورموجاو” و”تشيناي” و”فيساخاباتنام” منتشرة في المناطق الوسطى والشمالية والغربية من بحر العرب، وتعمل بشكل مستقل عن القوات العسكرية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وأضافت الصحيفة أن السفن والطائرات التابعة لخفر السواحل الهندي تقوم بدوريات مكثفة قبالة الساحل الغربي للبلاد لتجنب حوادث هجمات الطائرات المسيرة على السفن التجارية. يذكر أن الهند نشرت مجموعة من السفن الحربية في بحر العرب بعد تعرض إحدى سفنها التي كانت تنقل المواد الكيميائية، لهجوم باستخدام الطائرات المسيرة في 23 ديسمبر، ما تسبب باندلاع حريق على متن الناقلة.