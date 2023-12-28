تحدث عن مؤامرات حوثية تستهدف قيادة المحافظة ومشائخها وقبائلها..مسؤول حكومي يوجه رسالة هامة لأبناء مأرب

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

عدد القراءات 398

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، أبناء مأرب وكافة اليمنيين للاستفادة من دروس الماضي القريب، وعدم الوقوع فريسة مخططات الحوثي ودسائسه، وتوحيد الصفوف والالتفاف خلف مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو مجلس القيادة الرئاسي المناضل سلطان العرادة، الذي يضع قضايا وهموم المحافظة في صدارة اهتماماته وينظر للجميع إخوة وأبناء.



وقال معمر الإرياني في تصريح صحفي "نتذكر جميعاً كيف استغلت مليشيا الحوثي الزيادة السعرية في المشتقات النفطية التي اقرتها الحكومة العام 2014، ورفعها شعار اسقاط الجرعة للتغرير على البسطاء، واستخدامه كغطاء وذريعة لتبرير حصارها واقتحامها للعاصمة صنعاء، والانقلاب على الدولة والسيطرة على مؤسساتها، وكيف أن كل اليمنيين دفعوا ثمناً فادحاً جراء الفضائع التي ارتكبتها المليشيا طيلة عقد من الانقلاب".



وحذر الوزير الارياني من محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، حبك المؤامرات والدسائس لاختراق الصفوف وبث الفتنة والفرقة بين قيادة محافظة مأرب ومشائخها وقبائلها وابنائها الابطال، ليسهل عليها الانقضاض عليهم والتنكيل بهم كما حدث في عدة مناطق، بعد فشل كل مساعيها ورهاناتها طيلة السنوات الماضية في إسقاط المحافظة عسكريا.



وأكد الإرياني الثقة المطلقة في أن مأرب ارض التاريخ والحضارة والكرامة والبطولة وقلعة الصمود والتحدي التي تصدت ببسالة للاماميين الجدد القادمين من كهوف صعدة، واسقطت على اسوارها المشروع التوسعي الإيراني في اليمن، وقدمت في سبيل الدفاع عن اليمن وهويته وعزته وكرامته قوافل من الشهداء الابرار، ستضل بتكاتف ووعي قياداتها ومشائخها وقبائلها وابنائها، خط الدفاع الاول عن سيادة اليمن، وسداً منيعاً في وجه المشروع الكهنوتي، ومخططات تحويل اليمن لولاية فارسية.