تشييع رسمي وشعبي لأربعة من أبطال قوات الجيش الوطني في مأرب

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت القوات الحكومية في مارب، يوم الاربعاء، تشييع أربعة من جنودها يحملون رتبا عسكرية، قتلوا برصاص عناصر تخريبية في مديرية الوادي.

وقال موقع الجيش سبتمبر نت، إنه جرى اليوم تشييع جثامين أربعة من الجنود قتلوا وهم يؤدون واجبهم الوطني، بنيران العناصر التخريبية على الطريق الدولي بمنطقة صافر.

ووفقا لموقع الجيش فإن الضباط الذين جرى تشييعهم هم: النقيب نجم الدين الفراصي، والنقيب بسام الفراصي، والنقيب نزية الحرملي والملازم ثاني منصور محمد عبدالله السلمي.

ويوم الاثنين الماضي، قالت مصادر محلية إن ثلاثة جنود وسائل شاحنة قتلوا برصاص عناصر مسلحة في مديرية الوادي، في حالة توتر بين القبائل والسلطة المحلية على خلفية تحريك سعر الوقود.