المجلس الأعلى للمقاومة يقدم سيارتي إسعاف وقافلة شتوية دعما للجيش الوطني أساليب خداع مميتة..كمائن المقاومة الفلسطينية في غزة تصيب جنود الاحتلال بالرعب والإحباط تطور نوعي لافت .. المقاومة في غزة تستخدم سلاح جديد مضاد لمروحيات الأباتشي الأميركية تقرير عبري يتحدث عن مشكلة مؤجلة تواجه الاحتلال الصهيوني وتشكل تحدياً صعباً أمامه ظاهرة فريدة تتفشي بين جنود الاحتلال في غزة و أقوى المضادات الحيوية تفشل في علاجها - إعلام صهيوني :فطريات غزة تقتل جنودنا ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي تتحدى إسرائيل وتجمع مبالغ طائلة لفلسطين الماجستير بامتياز للباحث ذياب صالح الدباء من معهد البحوث والدراسات العربية تدشين نقل إجراءات تفتيش السفن من ميناء جدة الى ميناء عدن.. عيدروس يصدر توجيهات ووزارة النقل تخاطب المستوردين والتجار إعلام الجيش: قواتنا افشلت محاولة تسلل لعناصر حوثية شمال شرق تعز وأجبرتها على الفرار عن اعتقال اسرائيل الفلسطينيين وهم عراة: ''يحيل إلى أحلك لحظات صعود النازية في ألمانيا ومعتقلات بينوشيه في تشيلي'' شاهد الصور
قدم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية سيارتي إسعاف وقافلة شتوية دعما لأفراد الجيش الوطني والمقاومة المرابطين في جبهات القتال بمحافظة مأرب .
وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الدكتور عبدالحميد عامر إن القافلة هي شكلاً من أشكال الدعم والمؤازرة للجيش الوطني وقوات الأمن التي هي من أولويات المجلس الأعلى برئاسة الشيخ حمود سعيد المخلافي .
وأضاف الدكتور عامر أن المقاومة الشعبية مع الجيش الوطني في خندق واحد حتى تحرير البلاد من المليشيا الحوثية واستعادة الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار.
من جانبه ثمن مساعد مدير دائرة الإمداد بالجيش الوطني العميد محمد جابر ما يقدمه المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية من دعم للجيش الوطني في كل الوحدات العسكرية
وأكد جابر أن الدعم الذي يقدمه المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية للجبهات وإسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يزيد التلاحم في المعركة الوطنية حتى دحر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.
ويذكر أن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية قد سير قافلة شتوية أخرى في وقت سابق لأبطال الجيش الوطني والمقاومة في جبهات القتال بمحافظة تعز .