آخر الاخبار

المجلس الأعلى للمقاومة يقدم سيارتي إسعاف وقافلة شتوية دعما للجيش الوطني أساليب خداع مميتة..كمائن المقاومة الفلسطينية في غزة تصيب جنود الاحتلال بالرعب والإحباط تطور نوعي لافت .. المقاومة في غزة تستخدم سلاح جديد مضاد لمروحيات الأباتشي الأميركية تقرير عبري يتحدث عن مشكلة مؤجلة تواجه الاحتلال الصهيوني وتشكل تحدياً صعباً أمامه ظاهرة فريدة تتفشي بين جنود الاحتلال في غزة و أقوى المضادات الحيوية تفشل في علاجها - إعلام صهيوني :فطريات غزة تقتل جنودنا ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي تتحدى إسرائيل وتجمع مبالغ طائلة لفلسطين الماجستير بامتياز للباحث ذياب صالح الدباء من معهد البحوث والدراسات العربية تدشين نقل إجراءات تفتيش السفن من ميناء جدة الى ميناء عدن.. عيدروس يصدر توجيهات ووزارة النقل تخاطب المستوردين والتجار إعلام الجيش: قواتنا افشلت محاولة تسلل لعناصر حوثية شمال شرق تعز وأجبرتها على الفرار عن اعتقال اسرائيل الفلسطينيين وهم عراة: ''يحيل إلى أحلك لحظات صعود النازية في ألمانيا ومعتقلات بينوشيه في تشيلي'' شاهد الصور

المجلس الأعلى للمقاومة يقدم سيارتي إسعاف وقافلة شتوية دعما للجيش الوطني

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 217

 

 قدم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية سيارتي إسعاف وقافلة شتوية دعما لأفراد الجيش الوطني والمقاومة المرابطين في جبهات القتال بمحافظة مأرب .

وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الدكتور عبدالحميد عامر إن القافلة هي شكلاً من أشكال الدعم والمؤازرة للجيش الوطني وقوات الأمن التي هي من أولويات المجلس الأعلى برئاسة الشيخ حمود سعيد المخلافي .

وأضاف الدكتور عامر أن المقاومة الشعبية مع الجيش الوطني في خندق واحد حتى تحرير البلاد من المليشيا الحوثية واستعادة الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه ثمن مساعد مدير دائرة الإمداد بالجيش الوطني العميد محمد جابر ما يقدمه المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية من دعم للجيش الوطني في كل الوحدات العسكرية 

وأكد جابر أن الدعم الذي يقدمه المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية للجبهات وإسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يزيد التلاحم في المعركة الوطنية حتى دحر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.

ويذكر أن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية قد سير قافلة شتوية أخرى في وقت سابق لأبطال الجيش الوطني والمقاومة في جبهات القتال بمحافظة تعز .

إقراء أيضاً
تدشين نقل إجراءات تفتيش السفن من ميناء جدة الى ميناء عدن.. عيدروس يصدر توجيهات وو
إعلام الجيش: قواتنا افشلت محاولة تسلل لعناصر حوثية شمال شرق تعز وأجبرتها على الفر
ضغوط دولة كبيرة تقف عائقا أمام التوقيع على اتفاق سلام بين اليمنيين ومصادر تكشف ال
إصابة شاب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم حوثي في الحديدة
مصرع قائد أمني حوثي في ميناء رأس عيسى بالبحر الأحمر .. الاسم +صورة
تعز.. جرحى الجيش يحذرون من الاستهتار بمعاناتهم ويحملون الحكومة والسلطة المحلية ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول