أساليب خداع مميتة..كمائن المقاومة الفلسطينية في غزة تصيب جنود الاحتلال بالرعب والإحباط

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أساليب خداع مميتة" تعتمدها المقاومة الفلسطينية لتوقع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزّة في كمائنها. هذا ما كشفت عنه صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية خلال اليومين الماضيين.

ونقلت الصحيفة عن جنود إسرائيليين اعترافهم بالوقوع في "فخ مميت" بالقرب من مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما أوضح "جيش" الاحتلال أن الكمين استخدم "الدمى وحقائب الظهر مع مكبرات الصوت التي تبث أصوات بكاء، وتم وضعها عمداً بالقرب من عمود نفق متصل بشبكة أنفاق كبيرة".

وفي الأيام الأخيرة، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "جنوده سمعوا تسجيلات لأشخاص يبكون ويتحدثون العبرية واكتشفوا بعدها أنها مجرد محاولات لخداع الجنود للبحث عن أسرى في مكان قريب أعده مقاتلو غزة ليكون فخا وكمينا محكماََ، وفق ما نقلت الصحيفة.

وأشارت الواشنطن بوست إلى أنه في ظل احتدام المعارك البرية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، فإن غزة تتحوّل إلى ساحة حرب معقدة، تنشر فيها "إسرائيل" طائرات من دون طيار وروبوتات من القرن الحادي والعشرين، بينما تعتمد المقاومة على "بعض من أقدم التكتيكات الحربية، وأهمها: الخداع، والمفاجأة، والكمائن".

وأقرّت الصحيفة الأميركية التي ترفع شعار (الحقيقة تموت في الظلام) أن المقاومة الفلسطينية "تقاتل فوق وتحت الأرض، وينتقل المقاتلون من مبنى إلى آخر، ويحاولون إيقاع الجنود الإسرائيليين بالكمائن".



وقال باحث في معهد دراسات في جامعة "تل أبيب"، إنّ عمليات الخداع التي تعتمدها المقاومة الفلسطينية "مصمّمة لاستدراج الجنود الإسرائيليين وإدخالهم إلى مناطق مجهزّة مسبقاً كمناطق قتل".



وشدد على أنّ هذا الأسلوب "يخلق الارتباك والفوضى والغضب والإحباط في صفوف القوات الإسرائيلية"،حسبما قالت الصحيفة الأمريكية