تطور نوعي لافت .. المقاومة في غزة تستخدم سلاح جديد مضاد لمروحيات الأباتشي الأميركية

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / وكالات+قدس برس

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في تطور نوعي لافت، استخدمت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأربعاء، صاروخ "سام 18"، في استهداف مروحية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لأول مرة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وكانت هذه المرة الأولى، التي تعلن فيها "القسام" استخدام هذا الطراز من "صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف"، حيث أعلنت سابقا استخدام طراز "سام 7"، الأقل مدى وتطورا من سام "18".

الخبير الاستراتيجي والعسكري الأردني محمد المقابلة، قال إن "من ضمن استراتيجية الاحتلال في الانتقال للمرحلة التالية من العدوان، استعمال مروحيات أباتشي المقاتلة، لإسناد قوات الجيش من المشاة على الأرض، إلى جانب تنفيذ عمليات نوعية".



وأضاف المقابلة في تصريح لوكالة أنباء"قدس برس "امس الأربعاء، أن "طائرة أباتشي -يعالجها- صواريخ (سام) الروسية"، موضحا أن "الأباتشي مزودة برشاشات قاتلة ضد الأفراد من عيار 30 ملم، وبصواريخ صغيرة ضد الأفراد".



واستخدمت طائرات أباتشي في أفغانستان، وضُربت بقذائف (RBG) ولم تُسقطها بسبب قوة بدنها، غير أن صواريخ "سام" الروسية قادرة على إصابتها وإسقاطها، وفقا للمقابلة.

وبحسب المقابلة، فإن "صاروخ (سام 18) الذي أعلنت القسام استخدامه لأول مرة الأربعاء، هو صاروخ روسي الصنع وأكثر تطورا من "سام 9" الذي ظهر مرات عدة لدى القسام، ويُحمل على الكتف، ويستعمل في حالات الدفاع الجوي، في حين يصل مداه إلى 5 كيلومترات".



ويقول المقابلة، إن الرامي إذا كان ذكيا ومتمكنا وماهرا، فإنه سيصيب المروحية إصابة مدمرة، لأن الصاروخ غير موجه بأشعة رادارية، ولا يمكن اكتشافه، حيث يُوجه بالأشعة تحت الحمراء، فيما تتناسب سرعته مع سرعة مروحية الهليكوبتر أباتشي".

وإلى جانب ذلك، فإن صواريخ الكتف "سام"، هي من النوع التلامسي، أي أنها تعتمد على التلامس مع الهدف حتى تنفجر، وهو تحمل رأسا متفجرا يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات، تكون كفيلة بتدمير الهدف.

ولدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، 142 مروحية، من بينها 42 مروحية أباتشي هجومية، إلا أن سلطات الاحتلال طلبت من الولايات المتحدة تعزيزا لأسطولها من مروحيات الأباتشي، لتأمين التوسع في العمليات المحتملة على الجبهة الشمالية، وبدء مرحلة جديدة تستهدف "عمليات نوعية" في غزة، وفقا للمقابلة.

وأكد الخبير العسكري أن "الاحتلال إذا تأكد من وجود صواريخ دفاع جوي لدى المقاومة الفلسطينية، فإنه سيجبر قائدي المروحيات على التحليق والارتفاع خارج مدى رماية الصواريخ، مما يعني عدم قدرة المروحيات على إسناد المقاتلين المشاة، أو تنفيذ عمليات نوعية كما هو مخطط".

وصاروخ "سام 18"، (تسمية حلف الناتو)، صاروخ روسي الصنع، وأكثر تطورا من أجياله السابقة التي استخدمت المقاومة منها "سام 9"، ويحمل اسم "ايجلا" في الشرق الأوسط، ويصل مداه إلى 5 كيلومترات، ويعد من الأسلحة الفتاكة.