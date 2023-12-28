أساليب خداع مميتة..كمائن المقاومة الفلسطينية في غزة تصيب جنود الاحتلال بالرعب والإحباط تطور نوعي لافت .. المقاومة في غزة تستخدم سلاح جديد مضاد لمروحيات الأباتشي الأميركية تقرير عبري يتحدث عن مشكلة مؤجلة تواجه الاحتلال الصهيوني وتشكل تحدياً صعباً أمامه ظاهرة فريدة تتفشي بين جنود الاحتلال في غزة و أقوى المضادات الحيوية تفشل في علاجها - إعلام صهيوني :فطريات غزة تقتل جنودنا ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي تتحدى إسرائيل وتجمع مبالغ طائلة لفلسطين الماجستير بامتياز للباحث ذياب صالح الدباء من معهد البحوث والدراسات العربية تدشين نقل إجراءات تفتيش السفن من ميناء جدة الى ميناء عدن.. عيدروس يصدر توجيهات ووزارة النقل تخاطب المستوردين والتجار إعلام الجيش: قواتنا افشلت محاولة تسلل لعناصر حوثية شمال شرق تعز وأجبرتها على الفرار عن اعتقال اسرائيل الفلسطينيين وهم عراة: ''يحيل إلى أحلك لحظات صعود النازية في ألمانيا ومعتقلات بينوشيه في تشيلي'' شاهد الصور رأى كابوسا فقام مذعورا واطلق النار على رفاقه.. قصة جندي إسرائيلي عاد من غزة
في تطور نوعي لافت، استخدمت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأربعاء، صاروخ "سام 18"، في استهداف مروحية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لأول مرة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وكانت هذه المرة الأولى، التي تعلن فيها "القسام" استخدام هذا الطراز من "صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف"، حيث أعلنت سابقا استخدام طراز "سام 7"، الأقل مدى وتطورا من سام "18".
الخبير الاستراتيجي والعسكري الأردني محمد المقابلة، قال إن "من ضمن استراتيجية الاحتلال في الانتقال للمرحلة التالية من العدوان، استعمال مروحيات أباتشي المقاتلة، لإسناد قوات الجيش من المشاة على الأرض، إلى جانب تنفيذ عمليات نوعية".
وأضاف المقابلة في تصريح لوكالة أنباء"قدس برس "امس الأربعاء، أن "طائرة أباتشي -يعالجها- صواريخ (سام) الروسية"، موضحا أن "الأباتشي مزودة برشاشات قاتلة ضد الأفراد من عيار 30 ملم، وبصواريخ صغيرة ضد الأفراد".
واستخدمت طائرات أباتشي في أفغانستان، وضُربت بقذائف (RBG) ولم تُسقطها بسبب قوة بدنها، غير أن صواريخ "سام" الروسية قادرة على إصابتها وإسقاطها، وفقا للمقابلة.
وبحسب المقابلة، فإن "صاروخ (سام 18) الذي أعلنت القسام استخدامه لأول مرة الأربعاء، هو صاروخ روسي الصنع وأكثر تطورا من "سام 9" الذي ظهر مرات عدة لدى القسام، ويُحمل على الكتف، ويستعمل في حالات الدفاع الجوي، في حين يصل مداه إلى 5 كيلومترات".
ويقول المقابلة، إن الرامي إذا كان ذكيا ومتمكنا وماهرا، فإنه سيصيب المروحية إصابة مدمرة، لأن الصاروخ غير موجه بأشعة رادارية، ولا يمكن اكتشافه، حيث يُوجه بالأشعة تحت الحمراء، فيما تتناسب سرعته مع سرعة مروحية الهليكوبتر أباتشي".
وإلى جانب ذلك، فإن صواريخ الكتف "سام"، هي من النوع التلامسي، أي أنها تعتمد على التلامس مع الهدف حتى تنفجر، وهو تحمل رأسا متفجرا يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات، تكون كفيلة بتدمير الهدف.
ولدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، 142 مروحية، من بينها 42 مروحية أباتشي هجومية، إلا أن سلطات الاحتلال طلبت من الولايات المتحدة تعزيزا لأسطولها من مروحيات الأباتشي، لتأمين التوسع في العمليات المحتملة على الجبهة الشمالية، وبدء مرحلة جديدة تستهدف "عمليات نوعية" في غزة، وفقا للمقابلة.
وأكد الخبير العسكري أن "الاحتلال إذا تأكد من وجود صواريخ دفاع جوي لدى المقاومة الفلسطينية، فإنه سيجبر قائدي المروحيات على التحليق والارتفاع خارج مدى رماية الصواريخ، مما يعني عدم قدرة المروحيات على إسناد المقاتلين المشاة، أو تنفيذ عمليات نوعية كما هو مخطط".
وصاروخ "سام 18"، (تسمية حلف الناتو)، صاروخ روسي الصنع، وأكثر تطورا من أجياله السابقة التي استخدمت المقاومة منها "سام 9"، ويحمل اسم "ايجلا" في الشرق الأوسط، ويصل مداه إلى 5 كيلومترات، ويعد من الأسلحة الفتاكة.