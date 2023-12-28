ظاهرة فريدة تتفشي بين جنود الاحتلال في غزة و أقوى المضادات الحيوية تفشل في علاجها - إعلام صهيوني :فطريات غزة تقتل جنودنا

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، أن ما بين 15 الى 20 جندياً يرقدون حاليا في أحد مستشفيات الكيان جراء إصابتهم بفطريات قاتلة بسبب مشاركتهم في الحرب على غزة.

وأفادت القناة التليفزيونية في تقرير بثته الليلة الماضية أنّ قسماً من الجنود المصابين الذين عادوا من الحرب في قطاع غزة، يتلقّون علاجاََ في قسم العناية المُركزّة في مستشفى هداسا بالقدس، إذ وُصفت حالتهم بأنها «خطيرة للغاية».



جاء ذلك عقب الإعلان عن وفاة جندي اسرائيلي متأثراً بإصابته قبل نحو أسبوعين بالفطريات نفسها خلال وجوده في غزة.

وكان الجندي المتوفّى نُقل، في وقتٍ سابقٍ، إلى مستشفى «أسوتا» في أسدود على إثر جرح في أحد أطرافه، سرعان ما تسلّلت فطريات «مُقاومة للعلاج» للجرح وتسببت في مضاعفات خطيرة.

ووفقاً لما نقلته القناة عن الأطباء، فقد تمت تجربة كل العلاجات الممكنة بما فيها أقوى المضادات الحيوية، وكذلك تمت الاستعانة بعلاجات تجريبية جلبت من الخارج، وتم جلب كلّ متخصّص في هذا المجال الى اسرائيل، ولكن في النهاية أتت الفطريات على أعضاء الجندي المصاب مما أدى إلى وفاته.

هذه الحادثة الخطيرة دفعت «اتحاد الأمراض التلوثية» الإسرائيلي، إلى الإعلان عن عزمه عقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل، بمشاركة خبراء الأوبئة في الجيش، وذلك للتداول في التداعيات الخطيرة للفطريات، واحتمال تفشّيها في صفوف الجنود في غزة.

وتشير التقديرات إلى أن مصدر تلك الفطريات هو التربة الملوّثة في غزة، والتي اختلطت بمياه الصرف الصحي بعدما توقّف عمل المضخّات في مناطق شمالي القطاع تحديداً، نتيجة الحصار المُطبق الذي يفرضه العدو على دخول الوقود المُشغّل لها، فضلاً عن قصفه عدداً هائلاً من البنى التحتية وبينها البنى الخاصة بأنظمة الصرف الصحي.

وفي هذا الإطار، أعلنت (جاليا رهاف) رئيسة جمعية الأمراض المعدية الإسرائيلية ورئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى «شيبا»، في حديث لموقع «واينت» العبري، أن السلطات الصحية في البلاد سوف تفحص، في الأسبوع المقبل، ما إن كانت ثمّة علاقة بين الإصابة بالعدوى وبين الأنفاق.

وكشفت النقاب عن تشخيص حالات عدوى فطرية وبكتيرية مقاومة للعلاج في صفوف الجنود الإسرائيليين وخصوصاً المصابين بأطرافهم»، وأنّ الأطباء على علم بوجود «بكتيريا شديدة المقاومة لكافة أنواع العلاجات في غزة.

ولفتت إلى أن الدراسات التي تم القيام بها أثبتت أن وجود هذه البكتيريا المقاومة للعلاج تنتشر بين الجنود الذين عادوا من ساحة المعركة وأن الإصابة جاءت نتيجة الاتصال بالتربة في غزة.