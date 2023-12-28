الماجستير بامتياز للباحث ذياب صالح الدباء من معهد البحوث والدراسات العربية

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حصل الباحث ذياب الدباء على درجة الماجستير بامتياز من معهد البحوث والدراسات العربية في رسالته الموسومة بعنوان دور الدبلوماسية الانسانية في تعزيز السلام في اليمن.
مع إشادة اللجنة بالباحث ووصف الرسالة بأنها ترقى لرسالة دكتوراه، مع التوصية بطباعتها وتداولها.
وتمت المناقشة بحضور رسمي لوزراء ومحافظين وسفراء وأعضاء مجلس نواب ووكلاء وزارات ومحافظات، واعضاء من السلك الدبلوماسي اليمني والمصري، وقيادات عسكرية وأكاديمية ومشائخ وزملاء.
وتشكلت لجنة الحكم على الرسالةبرئاسة الأستاذ الدكتور محمد شوقي عبد العال عضو مجلس الشيوخ المصري أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، وعضوية أ.د محمد الحميري أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بمعهد البحوث والدراسات العربية، وعضوية أ.د إكرام محمد صالح أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الزعيم الأزهري وعضو التدريس بمعهد البحوث والدراسات العربية.