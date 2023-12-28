إعلام الجيش: قواتنا افشلت محاولة تسلل لعناصر حوثية شمال شرق تعز وأجبرتها على الفرار

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفشلت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، محاولة تسلل لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز.

وقال ركن التوجية المعنوي اللواء 170 دفاع جوي العقيد منصور حزام لـ"سبتمبر نت" إن قوات الجيش في الكتيبة الثالثة التابعة للواء أفشلت محاولة تسلل للمليشيات في جبهة كلابة، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأكد أن المليشيات المتسلّلة تكبدت خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، دون مزيد من التفاصيل.