آخر الاخبار

عن اعتقال اسرائيل الفلسطينيين وهم عراة: ''يحيل إلى أحلك لحظات صعود النازية في ألمانيا ومعتقلات بينوشيه في تشيلي'' شاهد الصور رأى كابوسا فقام مذعورا واطلق النار على رفاقه.. قصة جندي إسرائيلي عاد من غزة نشر 5 مدمرات صاروخية وطائرات دورية واستطلاع في بحر العرب لهذه المهمة ضغوط دولة كبيرة تقف عائقا أمام التوقيع على اتفاق سلام بين اليمنيين ومصادر تكشف السبب - تفاصيل أمين العاصمة يشيد بمشروع مسام وجهوده في تأمين حياة اليمنيين من الألغام إصابة شاب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم حوثي في الحديدة الاحتلال يسرق أعضاء من جثامين الشهداء.. وحكومة حماس تدعو إلى تحقيق دولي مصرع قائد أمني حوثي في ميناء رأس عيسى بالبحر الأحمر .. الاسم +صورة ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 21110 شهداء و55243 جريحا في دائرة الخطر.. النساء الحوامل في غزة يفتقدن الرعاية الصحيّة

رأى كابوسا فقام مذعورا واطلق النار على رفاقه.. قصة جندي إسرائيلي عاد من غزة

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 283

قالت القناة 12 العبرية، يوم الأربعاء، إن جنديًّا إسرائيليًّا عاد من الحرب في غزة أخيرًا، أطلق النار على رفاقه في غرفة بعد “كابوس”.

وبدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية “وقعت حادثة غير عادية يوم الاثنين في قرية عطلات عسكرية في عسقلان، عندما استيقظ جندي من لواء المظليين في حالة ذعر، بعد أن رأى -وفقًا للتقديرات- حلمًا سيئًا، فأطلق النار على جدار الغرفة التي كان نائمًا فيها وأصاب عددًا من رفاقه بالخطأ”.

وتابعت القناة 12 “أصيب بعض الجنود الذين كانوا ينامون مع ذلك الجندي في إحدى غرف المنتجع بجروح طفيفة بشظايا إطلاق النار المفاجئ”، ولفتت إلى إبلاغ الشرطة العسكرية التي فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث.

واستدركت “إلا أن الجيش الإسرائيلي قرر عدم التحقيق مع الجندي الذي أطلق النار في هذه المرحلة، وذلك بسبب حالته الصحية، وسيُجرى التحقيق عندما يصبح ذلك ممكنًا في رأي المسؤولين الطبيين”.

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله “يرافق القادة الجنود إلى جانب المسؤولين الطبيين، ويضمنون العلاج المناسب لكل جندي”.

وكانت صحيفة (هآرتس) العبرية قد قالت، في وقت سابق، إن 500 جندي إسرائيلي يعيشون حاليًّا صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

إقراء أيضاً
عن اعتقال اسرائيل الفلسطينيين وهم عراة: ''يحيل إلى أحلك لحظات صعود النازية في أل
نشر 5 مدمرات صاروخية وطائرات دورية واستطلاع في بحر العرب لهذه المهمة
الاحتلال يسرق أعضاء من جثامين الشهداء.. وحكومة حماس تدعو إلى تحقيق دولي
ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 21110 شهداء و55243 جريحا
في دائرة الخطر.. النساء الحوامل في غزة يفتقدن الرعاية الصحيّة
القسام توثق بالفيديو.. هكذا قُتل ضباط وجنود لواء جولاني الصهيوني في كمين الشجاعية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول