عن اعتقال اسرائيل الفلسطينيين وهم عراة: ''يحيل إلى أحلك لحظات صعود النازية في ألمانيا ومعتقلات بينوشيه في تشيلي'' شاهد الصور رأى كابوسا فقام مذعورا واطلق النار على رفاقه.. قصة جندي إسرائيلي عاد من غزة نشر 5 مدمرات صاروخية وطائرات دورية واستطلاع في بحر العرب لهذه المهمة ضغوط دولة كبيرة تقف عائقا أمام التوقيع على اتفاق سلام بين اليمنيين ومصادر تكشف السبب - تفاصيل أمين العاصمة يشيد بمشروع مسام وجهوده في تأمين حياة اليمنيين من الألغام إصابة شاب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم حوثي في الحديدة الاحتلال يسرق أعضاء من جثامين الشهداء.. وحكومة حماس تدعو إلى تحقيق دولي مصرع قائد أمني حوثي في ميناء رأس عيسى بالبحر الأحمر .. الاسم +صورة ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 21110 شهداء و55243 جريحا في دائرة الخطر.. النساء الحوامل في غزة يفتقدن الرعاية الصحيّة
قالت القناة 12 العبرية، يوم الأربعاء، إن جنديًّا إسرائيليًّا عاد من الحرب في غزة أخيرًا، أطلق النار على رفاقه في غرفة بعد “كابوس”.
وبدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية “وقعت حادثة غير عادية يوم الاثنين في قرية عطلات عسكرية في عسقلان، عندما استيقظ جندي من لواء المظليين في حالة ذعر، بعد أن رأى -وفقًا للتقديرات- حلمًا سيئًا، فأطلق النار على جدار الغرفة التي كان نائمًا فيها وأصاب عددًا من رفاقه بالخطأ”.
وتابعت القناة 12 “أصيب بعض الجنود الذين كانوا ينامون مع ذلك الجندي في إحدى غرف المنتجع بجروح طفيفة بشظايا إطلاق النار المفاجئ”، ولفتت إلى إبلاغ الشرطة العسكرية التي فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث.
واستدركت “إلا أن الجيش الإسرائيلي قرر عدم التحقيق مع الجندي الذي أطلق النار في هذه المرحلة، وذلك بسبب حالته الصحية، وسيُجرى التحقيق عندما يصبح ذلك ممكنًا في رأي المسؤولين الطبيين”.
ونقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله “يرافق القادة الجنود إلى جانب المسؤولين الطبيين، ويضمنون العلاج المناسب لكل جندي”.
وكانت صحيفة (هآرتس) العبرية قد قالت، في وقت سابق، إن 500 جندي إسرائيلي يعيشون حاليًّا صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.