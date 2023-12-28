عن اعتقال اسرائيل الفلسطينيين وهم عراة: ''يحيل إلى أحلك لحظات صعود النازية في ألمانيا ومعتقلات بينوشيه في تشيلي'' شاهد الصور رأى كابوسا فقام مذعورا واطلق النار على رفاقه.. قصة جندي إسرائيلي عاد من غزة نشر 5 مدمرات صاروخية وطائرات دورية واستطلاع في بحر العرب لهذه المهمة ضغوط دولة كبيرة تقف عائقا أمام التوقيع على اتفاق سلام بين اليمنيين ومصادر تكشف السبب - تفاصيل أمين العاصمة يشيد بمشروع مسام وجهوده في تأمين حياة اليمنيين من الألغام إصابة شاب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم حوثي في الحديدة الاحتلال يسرق أعضاء من جثامين الشهداء.. وحكومة حماس تدعو إلى تحقيق دولي مصرع قائد أمني حوثي في ميناء رأس عيسى بالبحر الأحمر .. الاسم +صورة ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 21110 شهداء و55243 جريحا في دائرة الخطر.. النساء الحوامل في غزة يفتقدن الرعاية الصحيّة
نشرت البحرية الهندية 5 مدمرات صاروخية، وطائرة دورية من طراز بوينغ "بي-إيه 8"، وطائرة استطلاع مسيرة بعيدة المدى "سي جارديان"، وذلك بهدف تأمين الشحن التجاري في منطقة بحر العرب، وذلك وفقاً لصحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.
ووفقاً لما نشرته الصحيفة، اليوم الخميس، فإن أحدث مدمرات الصواريخ (الهندية) "كولكاتا" و"كوتشي" و"مورموجاو" و"تشيناي" و"فيساخاباتنام" منتشرة في المناطق الوسطى والشمالية والغربية من بحر العرب، وتعمل بشكل مستقل عن القوات العسكرية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وأضافت الصحيفة أن السفن والطائرات التابعة لخفر السواحل الهندي تقوم بدوريات مكثفة قبالة الساحل الغربي للبلاد لتجنب حوادث هجمات الطائرات المسيرة على السفن التجارية.
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يذكر أن الهند نشرت مجموعة من السفن الحربية في بحر العرب بعد تعرض إحدى سفنها التي كانت تنقل المواد الكيميائية، لهجوم باستخدام الطائرات المسيرة في 23 ديسمبر، ما تسبب باندلاع حريق على متن الناقلة.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الناقلة الهندية "كيم بلوتو"، التي كانت ترفع علم ليبيريا، قصفتها طائرة انتحارية مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد 13، بدوره نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تورط بلاده في هذا الهجوم.