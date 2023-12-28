نشر 5 مدمرات صاروخية وطائرات دورية واستطلاع في بحر العرب لهذه المهمة

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نشرت البحرية الهندية 5 مدمرات صاروخية، وطائرة دورية من طراز بوينغ "بي-إيه 8"، وطائرة استطلاع مسيرة بعيدة المدى "سي جارديان"، وذلك بهدف تأمين الشحن التجاري في منطقة بحر العرب، وذلك وفقاً لصحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

ووفقاً لما نشرته الصحيفة، اليوم الخميس، فإن أحدث مدمرات الصواريخ (الهندية) "كولكاتا" و"كوتشي" و"مورموجاو" و"تشيناي" و"فيساخاباتنام" منتشرة في المناطق الوسطى والشمالية والغربية من بحر العرب، وتعمل بشكل مستقل عن القوات العسكرية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن السفن والطائرات التابعة لخفر السواحل الهندي تقوم بدوريات مكثفة قبالة الساحل الغربي للبلاد لتجنب حوادث هجمات الطائرات المسيرة على السفن التجارية.

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يذكر أن الهند نشرت مجموعة من السفن الحربية في بحر العرب بعد تعرض إحدى سفنها التي كانت تنقل المواد الكيميائية، لهجوم باستخدام الطائرات المسيرة في 23 ديسمبر، ما تسبب باندلاع حريق على متن الناقلة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الناقلة الهندية "كيم بلوتو"، التي كانت ترفع علم ليبيريا، قصفتها طائرة انتحارية مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد 13، بدوره نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تورط بلاده في هذا الهجوم.