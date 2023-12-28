أمين العاصمة يشيد بمشروع مسام وجهوده في تأمين حياة اليمنيين من الألغام

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أشاد اللواء عبد الغني جميل،أمين العاصمة صنعاء بالجهود الإنسانية الكبيرة والمستمرة التي يبذلها مشروع مسام السعودي لنزع الألغام في تأمين حياة الملايين من اليمنيين من آثار الألغام والعبوات الناسفة.

جاء ذلك خلال اتصالًا هاتفيًا أجراه بمدير عام المشروع أسامة بن يوسف القصيبي.

وقدم اللواء جميل، كل الشكر والتقدير لمشروع مسام وإدارته وأعضاء المشروع على الجهود العظيمة التي يبذلونها طوال ست سنوات من الجهود الإنسانية والتضحيات الجسمية.

كما تقدم برسالة شكر وتقدير وامتنان للقيادة السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعمهم لليمن على كافة المستويات والأصعدة. من جهته، أعرب مدير عام مشروع مسام - أسامة القصيبي عن شكره وتقديره لوزير الدولة اللواء عبدالغني جميل على اتصاله ومتابعته المستمرة لجهود مشروع مسام في اليمن. وأكد القصيبي "أن مشروع مسام مستمر في مهامه الإنسانية حتى تطهير آخر لغم في اليمن".