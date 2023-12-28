أمين العاصمة يشيد بمشروع مسام وجهوده في تأمين حياة اليمنيين من الألغام إصابة شاب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم حوثي في الحديدة الاحتلال يسرق أعضاء من جثامين الشهداء.. وحكومة حماس تدعو إلى تحقيق دولي مصرع قائد أمني حوثي في ميناء رأس عيسى بالبحر الأحمر .. الاسم +صورة ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 21110 شهداء و55243 جريحا في دائرة الخطر.. النساء الحوامل في غزة يفتقدن الرعاية الصحيّة من بينهم أنجلينا جولي وكريم بنزيما.. مشاهير يتعاطفون مع المدنيّين الفلسطينيّين في غزّة العثور على بطل فيلم "طفيلي" منتحرا..تفاصيل قبل الكان.. أزمة مالية حادة تعصف ببطل إفريقيا السنيغال الرابطة الأولى.. الترجي يهزم النادي الصفاقسي
أشاد اللواء عبد الغني جميل،أمين العاصمة صنعاء بالجهود الإنسانية الكبيرة والمستمرة التي يبذلها مشروع مسام السعودي لنزع الألغام في تأمين حياة الملايين من اليمنيين من آثار الألغام والعبوات الناسفة.
جاء ذلك خلال اتصالًا هاتفيًا أجراه بمدير عام المشروع أسامة بن يوسف القصيبي.
وقدم اللواء جميل، كل الشكر والتقدير لمشروع مسام وإدارته وأعضاء المشروع على الجهود العظيمة التي يبذلونها طوال ست سنوات من الجهود الإنسانية والتضحيات الجسمية.
كما تقدم برسالة شكر وتقدير وامتنان للقيادة السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعمهم لليمن على كافة المستويات والأصعدة. من جهته، أعرب مدير عام مشروع مسام - أسامة القصيبي عن شكره وتقديره لوزير الدولة اللواء عبدالغني جميل على اتصاله ومتابعته المستمرة لجهود مشروع مسام في اليمن. وأكد القصيبي "أن مشروع مسام مستمر في مهامه الإنسانية حتى تطهير آخر لغم في اليمن".