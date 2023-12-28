إصابة شاب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم حوثي في الحديدة

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفادت مصادر حقوقية، الأربعاء، بإصابة شاب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت عضو لجنة التحقيق الوطنية، إشراق المقطري، إن المواطن (عادل أحمد فتيني ـ 29 عاماً)، أصيب ظهر اليوم بانفجار لغم في حي الأحواض، أثناء ماكان يجمع الحطب بمديرية الحالي بمدينة الحديدة.

وأضافت في تدوينة على منصة إكس، أن حالة الضحية حرجة حيث أصيب بجراح مختلفة في أطرافه السفلية وشظايا في أغلب أجزاء جسده.

وأشارت إلى أنه جرى نقل الضحية إلى مستشفى الثورة العام بالمدينة ـ الذي تشغله منظمات دولية ـ لإجراء عملية. وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية، تضرراً من الألغام الحوثية التي تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين خلال سنوات الحرب.