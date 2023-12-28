أمين العاصمة يشيد بمشروع مسام وجهوده في تأمين حياة اليمنيين من الألغام إصابة شاب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم حوثي في الحديدة الاحتلال يسرق أعضاء من جثامين الشهداء.. وحكومة حماس تدعو إلى تحقيق دولي مصرع قائد أمني حوثي في ميناء رأس عيسى بالبحر الأحمر .. الاسم +صورة ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 21110 شهداء و55243 جريحا في دائرة الخطر.. النساء الحوامل في غزة يفتقدن الرعاية الصحيّة من بينهم أنجلينا جولي وكريم بنزيما.. مشاهير يتعاطفون مع المدنيّين الفلسطينيّين في غزّة العثور على بطل فيلم "طفيلي" منتحرا..تفاصيل قبل الكان.. أزمة مالية حادة تعصف ببطل إفريقيا السنيغال الرابطة الأولى.. الترجي يهزم النادي الصفاقسي
أفادت مصادر حقوقية، الأربعاء، بإصابة شاب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة (غربي اليمن).
وقالت عضو لجنة التحقيق الوطنية، إشراق المقطري، إن المواطن (عادل أحمد فتيني ـ 29 عاماً)، أصيب ظهر اليوم بانفجار لغم في حي الأحواض، أثناء ماكان يجمع الحطب بمديرية الحالي بمدينة الحديدة.
وأضافت في تدوينة على منصة إكس، أن حالة الضحية حرجة حيث أصيب بجراح مختلفة في أطرافه السفلية وشظايا في أغلب أجزاء جسده.
وأشارت إلى أنه جرى نقل الضحية إلى مستشفى الثورة العام بالمدينة ـ الذي تشغله منظمات دولية ـ لإجراء عملية. وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية، تضرراً من الألغام الحوثية التي تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين خلال سنوات الحرب.