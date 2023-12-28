آخر الاخبار

أمين العاصمة يشيد بمشروع مسام وجهوده في تأمين حياة اليمنيين من الألغام إصابة شاب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم حوثي في الحديدة الاحتلال يسرق أعضاء من جثامين الشهداء.. وحكومة حماس تدعو إلى تحقيق دولي مصرع قائد أمني حوثي في ميناء رأس عيسى بالبحر الأحمر .. الاسم +صورة ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 21110 شهداء و55243 جريحا في دائرة الخطر.. النساء الحوامل في غزة يفتقدن الرعاية الصحيّة من بينهم أنجلينا جولي وكريم بنزيما.. مشاهير يتعاطفون مع المدنيّين الفلسطينيّين في غزّة العثور على بطل فيلم "طفيلي" منتحرا..تفاصيل قبل الكان.. أزمة مالية حادة تعصف ببطل إفريقيا السنيغال الرابطة الأولى.. الترجي يهزم النادي الصفاقسي

إصابة شاب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم حوثي في الحديدة

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 266

أفادت مصادر حقوقية، الأربعاء، بإصابة شاب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت عضو لجنة التحقيق الوطنية، إشراق المقطري، إن المواطن (عادل أحمد فتيني ـ 29 عاماً)، أصيب ظهر اليوم بانفجار لغم في حي الأحواض، أثناء ماكان يجمع الحطب بمديرية الحالي بمدينة الحديدة.

وأضافت في تدوينة على منصة إكس، أن حالة الضحية حرجة حيث أصيب بجراح مختلفة في أطرافه السفلية وشظايا في أغلب أجزاء جسده.

وأشارت إلى أنه جرى نقل الضحية إلى مستشفى الثورة العام بالمدينة ـ الذي تشغله منظمات دولية ـ لإجراء عملية. وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية، تضرراً من الألغام الحوثية التي تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين خلال سنوات الحرب.

إقراء أيضاً
مصرع قائد أمني حوثي في ميناء رأس عيسى بالبحر الأحمر .. الاسم +صورة
تعز.. جرحى الجيش يحذرون من الاستهتار بمعاناتهم ويحملون الحكومة والسلطة المحلية ال
بيان روسي يتحدث عن السلام في اليمن وحوار وطني يمني واسع النطاق
ثاني أكبر شركة ملاحية بالعالم تتجه إلى إعادة الملاحة مجدداً عبر طريق البحر الأحمر
مصدر عسكري يكشف لمارب برس كيف يدعم تجمع العرقين الرافض لتحريك اسعار النفط إيقاف
محللون: التهديد الحوثي للأمن والاستقرار سيستمر بأشكال مختلفة.. هل ساعد الغرب في
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول