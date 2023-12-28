مصرع قائد أمني حوثي في ميناء رأس عيسى بالبحر الأحمر .. الاسم +صورة

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لقي قائد حوثي بارز مصرعه في محافظة الحديدة الساحلية التي تستخدمها المليشيات لمهاجمة الملاحة الدولية بالبحر الأحمر
وأكدت مصادر إعلامية حوثية تمولها طهران مصرع القيادي المنتحل رتبة عقيد المدعو/عبدالفتاح علي العميسي المكنى أبو حمزة والمعين مديراً لأمن ميناء رأس عيسى بالحديدة. ودعت المليشيات عناصرها للاحتشاد الخميس في صنعاء لتشييع “العميسي” المنتمي إلى مديرية كحلان الشرف في محافظة حجة.
وتنفذ مليشيات الحوثي أجندة إيرانية مدعومة دوليا لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة حساسة من العالم خاصة مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر. مصرع قائد أمني حوثي في ميناء رأس عيسى بالبحر الأحمر (صورة)