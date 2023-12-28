ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 21110 شهداء و55243 جريحا

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا منذ السابع من أكتوبر. وواصل جيش الاحتلال قصف مختلف مناطق قطاع غزة برا وجوا وبحرا، لليوم الـ82 فقد شنت مقاتلات الاحتلال غارات عنيفة على شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت مدفعيته منزلا شرق رفح، حسب وسائل إعلام محلية.

وقالت الوزارة إن قوّات الاحتلال ارتكبت، أمس الثلاثاء، 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 195 شهيدا و325 مصابا.

وتشير السلطات في غزة إلى وجود آلاف الشهداء والجرحى العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث يتعذر انتشالهم بسبب القصف المتواصل ومنع الاحتلال طواقم الإسعاف من ذلك. وقصف الاحتلال بالمدفعية حيي الشجاعية وجباليا بالقطاع، حيث شوهدت أعمدة الدخان الكثيفة تتصاعد منهما، كما شن قصفا عنيفا على المنازل المأهولة ومراكز الإيواء في مخيم البريج والمغازي.

ووقعت اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي بالدبابات الإسرائيلية، شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع غزة انقطاعا كاملا للاتصالات وخدمات الإنترنت جراء القصف المتواصل للاحتلال الإسرائيلي، وسط مخاوف متجددة من عزل الغزيين عن العالم بهدف الإمعان في ارتكاب المجازر بحقهم.