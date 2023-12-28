من بينهم أنجلينا جولي وكريم بنزيما.. مشاهير يتعاطفون مع المدنيّين الفلسطينيّين في غزّة

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن عدد من نجوم الرياضة والموسيقى في مختلف دول العالم ومن جنسيّات مختلفة على غرار سيلينا غوميز وأنجلينا جولي وسوزان ساراندون وكريم بنزيما عن مساندتهم الشخصيّة للمدنيّين الفلسطينيّين.

وتمرّد مشاهير العالم من خلال هذا التعاطف على سياسات حكوماتهم الدّاعمة للكيان الصهيوني؛ لتكون حناجرهم وتغريداتهم صوتا يصدح بالحق من أجل غزة، رغم “الماكينة” الدعائية الضخمة التي وظفها الاحتلال عبر العديد من وسائل الإعلام الغربيّة لطمس حقيقة

ما يحدث في غزة، فضلا عن تزييف الوقائع التاريخيّة خدمة للرّواية الصهيونيّة. ودعت الممثّلة الأمريكيّة وسفيرة النوايا الحسنة السابقة للأمم المتّحدة، أنجلينا جولي، إثر الهجوم الإسرائيلي على مخيّم جباليا للاجئين في قطاع غزة، إلى وقف إطلاق النّار على القطاع. وقالت أنجلينا جولي في منشور على موقع إنستغرام: “غزّة كانت عبارة عن سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزّمن، وتتحوّل بسرعة إلى مقبرة جماعيّة، و40% من القتلى هم أطفال أبرياء”.

وواصلت: “عائلات بأكملها تُقتل، بينما يراقب العالم.. وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرّض الملايين من المدنيّين الفلسطينيّين –الأطفال والنساء والأسر– للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيّتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانيّة، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي”.

وبعد الهجوم الذي وقع على سفيرة النوايا الحسنة إثر منشوراتها على إنستغرام، شاركت صورا لمخيم اللاجئين وكتبت: “هذا قصف متعمّد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرّون إليه”.

ولم تتردّد الممثلة الأمريكية الشهيرة سوزان ساراندون في إظهار دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، إذ كتبت ساراندون عبر حسابها في تويتر: “ليس من الضروري أن تكون فلسطينيّا حتى تهتم بما يحدث في غزة.. أنا أقف مع فلسطين.. لا أحد حرّ حتى يتحرّر الجميع”.

وأعادت الممثلة الأمريكية نشر تغريدة كانت قد عبَّرت فيها عن موقفها بضرورة تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي خلال أحداث حي الشيخ جراح عام 2021، جاء فيها: “وقف إطلاق النار ليس كافيا.. لا تديروا ظهركم للتطهير العرقي.

تحتاجون إلى أطفال ميتين للتكلّم؟! ارفعوا أصواتكم من أجل تحرير فلسطين والمطالبة بإنهاء الاحتلال الغاشم المموّل من الولايات المتّحدة ورفع الحصار عن غزّة”.

ولم تكتفِ بذلك، بل شاركت في المظاهرة التي أُقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن الأحد 5 نوفمبر 2023، وهي ترتدي الكوفيّة الفلسطينيّة وتحمل لافتة دعما لفلسطين. من جهتها شاركت الممثّلة الإسبانية الشّهيرة بينيلوبي كروز من خلال “ستوري” على حسابها في إنستغرام رسالةً جاء فيها “يجب وقف إطلاق النار الآن”.

ولم تكن هذه المرّة الأولى التي تعلن فيها بينيلوبي كروز دعمَها لغزة أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، إذ سبق وأصدرت في 2014 مع زوجها خافيير بارديم بيانا صحفيا، يوضّحان من خلاله موقفهما من الحرب في غزة.

ونشر اللاعب الحامل للجنسيّة الفرنسيّة بالاتحاد الدوري للمحترفين، الأحد 15 أكتوبر 2023، كريم بنزيما، على حسابه بمنصّة إكس تغريدة يعلن فيها مساندته للفلسطينيّين في قطاع غزة، وكتب: “كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا للقصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال”.

ولقيت هذه التغريدة تفاعل 8 ملايين مشاهدة، و200 ألف “إعجاب”، و80 ألف “إعادة نشر” و28 ألف تعليق من قِبل المتابعين لبنزيما حول العالم. ووفق موقع “ذو تاب”،

شاركت شركة مستحضرات التجميل Rare Beauty المملوكة لصاحبتها سيلينا غوميز، بيانا حول الوضع في غزة على صفحتها في إنستغرام، تعبّر فيه عن شعورها البالغ بالدمار النفسي بسبب الصور والتقارير الواردة من الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة في بيانها: “لقد قُتل الآلاف من المدنيّين الفلسطينيّين الأبرياء في الغارات الجويّة الإسرائيلية، وتمّ تهجير ملايين المدنيّين وتُركوا دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو الضروريّات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

وعدد كبير من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال.. يجب حماية المدنيّين الفلسطينيّين.”

وشارك الرابور الأمريكي ماكلمور في المظاهرة التي خرجت في العاصمة الأمريكيّة، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، ووقف المجازر بحق المدنيّين، والتي سار خلالها المحتجّون- الذين قُدِّر عددهم بـ300 ألف- في شوارع المدينة، قبل أن يجتمعوا قرب البيت الأبيض. ولم يكن الرابور الأمريكي الشهير ماكلمور من ضمن الذين شاركوا في المظاهرة فقط، بل صعد إلى المنصة وألقى كلمةً أعرب خلالها عن تضامنه الدائم مع فلسطين.