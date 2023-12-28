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عثرت السلطات الكوريّة الجنوبيّة على الممثّل لي سون كيون، الذي اشتهر بدوره في فيلم “طفيلي” المتحصل على جائزة الأوسكار، منتحرا في سيّارة في سيول، الأربعاء 27 ديسمبر، بعد بلاغ عن اختفائه.
وتلقت الشرطة في وقت سابق من اليوم بلاغا يفيد أن “لي” غادر المنزل بعد أن كتب مذكّرة تشبه رسالة انتحار.
وخضع “لي” لثلاث جلسات استجواب من الشرطة للاشتباه في تعاطيه المخدّرات في منزل امرأة تعمل في حانة في منطقة “غانغنام” في سيول في عدّة مناسبات منذ أوائل هذا العام.
وادّعى الممثل أنّ المرأة خدعته لتعاطي المخدّرات، وأنّه لم يكن يعرف ما الذي كان يتناوله. وجاءت نتيجة اختبار “لي” سلبيّة في الاختبار الذي تمّ إجراؤه أثناء تحقيقات الشرطة، واختبار المخدّرات الذي أجرته دائرة الطب الشرعي الوطنيّة الشهر الماضي.
ويُذكر أنّ الممثّل المخضرم قد فاز بجائزة “نقابة ممثلي الشاشة” عام 2021 مع زملائه في فيلم “طفيلي” للمخرج بونغ جون-هو. وتم ترشيحه العام الماضي لجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع “جوائز الإيمي العالمية” عن دوره في فيلم الخيال العلمي “دكتور برين”.
وظهر لي في فيلم “طفيلي” الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثلاث فئات أخرى في 2020. وكان هذا الفيلم الساخر أوّل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية يفوز بجائزة أفضل فيلم في تاريخ جوائز الأوسكار منذ 92 عاما. كما أنّه أوّل فيلم كوري جنوبي يفوز بجائزة الأوسكار على الإطلاق.