قبل الكان.. أزمة مالية حادة تعصف ببطل إفريقيا السنيغال

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد كأس أمم إفريقيا، يمر المنتخب السنيغالي بأزمة مالية حادة، حيث لم يتقاض المدرّب أليو سيسي وطاقمه الفني أجورهم منذ ستة أشهر، وفق ما نقله موقع “أفريك فوت”.

وأورد الموقع أن المدرّب سيسي متفهّم لأزمة جامعة اللعبة في بلاده وقد سعى إلى عدم تسرّب الموضوع للإعلام حفاظا على الأجواء داخل منتخب أسود التيرينغا.

وتعليقا على الموضوع قال سيسي (47 عاما) إنه لا يريد الخوض في مسألة رواتبه المتخلّدة بذمة الجامعة السنيغالية لكرة القدم، مؤكّدا أن تركيزه منصب على التحضيرات للكان. ويتقاضى سيسي 30 ألف يورو شهريا بعد تعديل راتبه عام 2017، مع مكافأة توقيع قدرها 17 ألف يورو.

وبتداول هذه الأزمة بين الجماهير، يقول محلّلون إن المنتخب السنيغالي قد يتأثر جديا وتكون مشاركته في الكان فاشلة. ويدخل زملاء ساديو ماني كان الكوت ديفوار ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الكاميرون وغينيا وغامبيا بغاية الدفاع عن لقبهم المحرز في دورة الكاميرون قبل عامين.

وكثيرا ما تحصل مثل هذه المشاكل المتعلقة بالأمور المالية في المنتخبات الإفريقية، حيث سبق أن أضرب لاعبو منتخبات مثل الكاميرون والغابون، بسبب عدم حصولهم على منحهم.