الرابطة الأولى.. الترجي يهزم النادي الصفاقسي

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 124

فاز الترجي الرياضي على النادي الصفاقسي بهدف لصفر في قمة الجولة الـ12 من منافسات المجموعة الثانية الأربعاء 27 ديسمبر.

وسجّل هدف انتصار الترجي اللاعب أسامة بوقرة في الدقيقة الـ16 من الشوط الأول.

وبعد المباراة، قال مدرّب النادي الصفاقسي نبيل الكوكي في تصريح لقناة الكأس القطرية، إن الترجي استحق الفوز لأنه جاهز على جميع المستويات مقارنة بفريقه الذي غاب عن المباريات الرسمية منذ شهر تقريبا .

ويعاني من عدة غيابات، حسب قوله. وبهذه النتيجة، تأكّد مرور النادي الصفاقسي إلى مرحلة التتويج في المركز الثالث بنقطة حوافز وحيدة، في حين يبقى التنافس على الصدارة بين الترجي الرياضي (28 نقطة) والاتحاد المنستيري (25 نقطة).

وستكون مباراة الجولة القادمة بين الفريقين حاسمة لتحديد صاحب الصدارة والثلاث نقاط حوافز، حيث يبقى الاتحاد أمام حتمية الفوز للمرور في الصدارة، في حين يكفي الترجي التعادل لتأمين المركز الأول.

ولحساب الجولة نفسها، فاز الاتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة على مضيفه نجم المتلوي، وعاد النادي البنزرتي بانتصار ثمين من مواجهة اتحاد تطاوين. ترتيب المجموعة الأولى:

1 الترجي الرياضي 28 نقطة

2 الاتحاد المنستيري 25 نقطة

3 النادي الصفاقسي 19 نقطة

4 النادي البنزرتي 12 نقطة

5 نجم المتلوي 9 نقاط 6 اتحاد تطاوين 6 نقاط

7 مستقبل المرسى نقطتان