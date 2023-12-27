تعز.. جرحى الجيش يحذرون من الاستهتار بمعاناتهم ويحملون الحكومة والسلطة المحلية المسؤولية

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حذر جرحى الجيش في محافظة تعز، الاربعاء، الجهات المسؤولة من الاستهتار بمعاناتهم، مطالبين بسرعة تخصيص ميزانية ثابتة لعلاج الجرحى.

ودعا الجرحى خلال وقفة احتجاجية، أمام مبنى السلطة المحلية، الحكومة الشرعية بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بتشكيل هيئة لمعالجة وضع الجرحى، والتي وردت في أول خطاب له بعد تشكيل المجلس.

وطالب الجرحى الحكومة سرعة تخصيص ميزانية ثابتة لعلاج جرحى الجيش الوطني في تعز، مشددين على ضرورة التحقيق في رفض المستشفيات استقبال جرحى الجيش الذين يتم اسعافهم من الجبهات، وتركوا أحدهم أمام بوابة حتى فارق الحياة.

وحذر بيان الجرحى من الاستهتار بمعاناتهم والتبعات الخطيرة لحوادث تركهم يموتون أمام أبواب المستشفيات، والاستمرار بتجاهل احتجاجاتهم ومطالبهم التي لم تتوقف. وحمل جرحى تعز، الحكومة والسلطة المحلية بتعز المسؤولية الكاملة عن تجاهل معاناة الجرحى. وهددوا بتصعيد الاحتجاجات في الشوارع واغلاق المؤسسات الحكومية، إذا لم يستجاب لمطالبهم