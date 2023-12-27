بيان روسي يتحدث عن السلام في اليمن وحوار وطني يمني واسع النطاق

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رحبت روسيا بجهود تعزيز السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمنةً بالوقت ذاته الجهود التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، في هذا الإطار.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي، أن موسكو ترحب بالجهود الدولية الرامية إلى إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقات بين الأطراف اليمنية، التي تشكل “خارطة طريق” للأمم المتحدة للتسوية لاحقاً
أوضحت أن “خطوات المملكة وسلطنة عُمان، اللتين لعبتا دوراً أساسياً في إقامة اتصالات بين الأطراف اليمنية، تستحق التقدير العالي”.
وأعربت في بيانها أنها على ثقة في أن الجهود ستصبح “آلية فعّالة لإطلاق حوار وطني يمني واسع النطاق”.