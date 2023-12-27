مصدر عسكري يكشف لمارب برس كيف يدعم تجمع العرقين الرافض لتحريك اسعار النفط إيقاف رواتب الجيش الوطني ووزارة الداخلية ويوقف التنمية في مأرب محللون: التهديد الحوثي للأمن والاستقرار سيستمر بأشكال مختلفة.. هل ساعد الغرب في تحويل البحار إلى أداة ابتزاز لفرض النفوذ الإيراني؟! القسام توثق بالفيديو.. هكذا قُتل ضباط وجنود لواء جولاني الصهيوني في كمين الشجاعية بغزة كتائب القسام تكشف عن سلاح استخدمته لأوّل مرّة ضد قوة صهيونية خاصة.. وهذا ما حدث لها مأرب برس يكشف هوية أبرز الشخصيات الرفيعة التي قررت مليشيا الحوثي الإطاحة بهم واستبعدتهم من الحكومة الانقلابية القادمة استعدادات لإقامة عرس جماعي لـ 240 عريساً وعروس من أبناء محافظة إب في مأرب بيان هام للبنك المركزي اليمني إلى جميع شركات الصرافة هاباج لويد: الموقف لا يزال خطرا ولا يسمح بالعودة للمرور من قناة السويس تعرف على خسائر اقتصاد إسرائيل من الحرب في غزة اسعار الصرف في صنعاء وعدن الآن
انتقد مصدر عسكري رفيع بمحافظة مأرب "موقف تجمع العرقين الرافض لتحريك اسعار المشتقات النفطية ورفضه التعاطي مع الجهود التي قادها اللواء سلطان العرادة مع المجلس الرئاسي واعتمادهم سعرا مازال زهيدا مقارنة بسعر النفط الذي يباع في المحافظات النفطية الاخرى "حضرموت وشبوة" واعتبر ذلك التصلب يصب في خدمة المليشيات الحوثية التي تهلل لهذا الاختلاف الداخلي وتسعى لشب نيران الفتنة والخلاف بين أبناء محافظة مارب وسلطتها المحلية .
وأضاف المصدر في حديث خاص لموقع مارب برس ان موقف تجمع العرقين يعد متنافيا جملة وتفصيلا مع المصالح الوطنية والسيادية لليمن ،معتبرا " ان موقفهم الرافض لتحريك سعر المشتقات النفطية يعني وقوفهم ضد صرف مرتبات الجيش الوطني وصرف مرتبات وزارة الداخلية وكل منتسبي وزارة الدفاع التي تخوض يوميا حربا مع المليشيات الحوثية ، وهي بدون ميزانية تشغيلية منذ اكثر من ستة أشهر.
وكشف المصدر ان وزارة المالية ترفض التعاطي مع طلبات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بخصوص المرتبات والميزانية التشغيلية حتى يتم رفع أسعار بيع النفط.
يشار الى أن هناك قيادات في وزارة المالية ترى ان محافظة مأرب تبيع المشتقات النفطية بسعر أقل من سعر الماء ،وهذه حقيقة باتت حديث اليمنيين والعالم.
الى ذلك كشفت مصادر خاصة لموقع مارب رفض وزارة المالية صرف مستحقات محافظة مأرب، ومستحقات الجيش وتعمدت ايقاف اي مستحقات للمحافظة حتى تتعاطى "مأرب" بالسعر الرسمي المقر من الجهات الرسمية في حكومة الشرعية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قالت وكالة شيبا انتلجنس الدولية " أن سعر الوقود في مارب يظل الأرخص عالميا حيث يصل سعر اللتر 26 سنتا فقط مع الزيادة السعرية، في حين يصل في بلد نفطي مثل السعودية إلى 62 سنتا".