القسام توثق بالفيديو.. هكذا قُتل ضباط وجنود لواء جولاني الصهيوني في كمين الشجاعية بغزة

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نشرت كتائب عز الدين القسام مشاهد جديد من معارك حي الشجاعية بين مقاتليها وجيش الاحتلال الصهيوني.
وعرضت قناة “الجزيرة” القطرية، مشاهد قالت إنها تكشف عن كمائن استهداف كتائب القسام ضباط وجنود لواء جولاني في حي الشجاعية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت كتائب القسّام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان: “كتائب القسّام تستهدف قوة صهيونية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأوّل مرّة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل”.
وأضافت: “القسام تستهدف 7 آليات صهيونية بقذائف «الياسين 105» في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، وتوقع عدداً من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح”.