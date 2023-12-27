كتائب القسام تكشف عن سلاح استخدمته لأوّل مرّة ضد قوة صهيونية خاصة.. وهذا ما حدث لها

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في بلاغٍ عسكري: “القسام تستهدف 7 آليات صهيونية بقذائف «الياسين 105» في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، وتوقع عدداً من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح”.

بلاغ عسكري لـ كتائب القسام

وأضاف البلاغ: “كتائب القسّام تستهدف قوة صهيونية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأوّل مرّة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل”.

وأكمل: “كتائب القسام تدك تحشدات العدو شرق البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وتابع: “كتائب القسّام تستهدف 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركافا شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

البيان أردف: “استهدفنا دبابة صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

وزاد: “كتائب القسّام تدمر ناقلة جند صهيونية بقذيفة «الياسين 105» شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما قالت كتائب القسّام إنها دكت تجمعين لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.