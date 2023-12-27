مصدر عسكري يكشف لمارب برس كيف يدعم تجمع العرقين الرافض لتحريك اسعار النفط إيقاف رواتب الجيش الوطني ووزارة الداخلية ويوقف التنمية في مأرب محللون: التهديد الحوثي للأمن والاستقرار سيستمر بأشكال مختلفة.. هل ساعد الغرب في تحويل البحار إلى أداة ابتزاز لفرض النفوذ الإيراني؟! القسام توثق بالفيديو.. هكذا قُتل ضباط وجنود لواء جولاني الصهيوني في كمين الشجاعية بغزة كتائب القسام تكشف عن سلاح استخدمته لأوّل مرّة ضد قوة صهيونية خاصة.. وهذا ما حدث لها مأرب برس يكشف هوية أبرز الشخصيات الرفيعة التي قررت مليشيا الحوثي الإطاحة بهم واستبعدتهم من الحكومة الانقلابية القادمة استعدادات لإقامة عرس جماعي لـ 240 عريساً وعروس من أبناء محافظة إب في مأرب بيان هام للبنك المركزي اليمني إلى جميع شركات الصرافة هاباج لويد: الموقف لا يزال خطرا ولا يسمح بالعودة للمرور من قناة السويس تعرف على خسائر اقتصاد إسرائيل من الحرب في غزة اسعار الصرف في صنعاء وعدن الآن
قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في بلاغٍ عسكري: “القسام تستهدف 7 آليات صهيونية بقذائف «الياسين 105» في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، وتوقع عدداً من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح”.
بلاغ عسكري لـ كتائب القسام
وأضاف البلاغ: “كتائب القسّام تستهدف قوة صهيونية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأوّل مرّة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل”.
وأكمل: “كتائب القسام تدك تحشدات العدو شرق البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.
وتابع: “كتائب القسّام تستهدف 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركافا شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.
البيان أردف: “استهدفنا دبابة صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة”.
وزاد: “كتائب القسّام تدمر ناقلة جند صهيونية بقذيفة «الياسين 105» شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
كما قالت كتائب القسّام إنها دكت تجمعين لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.